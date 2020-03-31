БАКУ/Trend/ - Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) выражает солидарность с Азербайджаном в почитании памяти жертв геноцида 31 марта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Твиттер.

«ГУАМ осуждает любой акт геноцида и солидарен с Азербайджаном в почитании памяти жертв кровавой расправы, совершенной армянами против азербайджанцев в марте 1918 года», - говорится в сообщении.

Отметим, что среди актов геноцида, совершенных против азербайджанского народа армянскими националистами, осуществляющими на протяжении всей истории политику агрессии, этнической чистки и геноцида, геноцид 31 марта занимает особое место.

В результате кровавых событий, начавшихся с обстрела мусульман со стороны собравшегося около армянского собора в Баку дашнакского отряда 30 марта 1918 года, нападения на следующий день большевистско-дашнакских группировок на кварталы, где проживали азербайджанцы - "Керпичхана", "Мамедли" и другие, армянские вандалы совершили преступления против человечности. Наряду с Баку, армяне совершили акты геноцида в Губинском, Шамахинском, Кюрдамирском, Сальянском, Лянкяранском и других уездах, 31 марта и 1-2 апреля 1918 года в Баку, а также в других городах и уездах Бакинской губернии кровопролитие приобрело массовый характер, армянскими бандформированиями было убито более 50 тысяч мирных жителей.