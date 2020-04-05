В Азербайджане выявлены 63 новых факта инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 63 новых факта инфицирования коронавирусом, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный Штаб.

Согласно информации, состояние 14 из них оценивается, как тяжелое, 21 - средней тяжести, других - стабильное.

До настоящего времени в стране зафиксированы 584 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из числа заразившихся 32 человека выздоровели, пятеро скончались. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 547 человек.