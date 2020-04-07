Национальная солидарность обусловит выход из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями – Эльшад Мирбашир оглу

БАКУ /Trend/ - Национальная солидарность создает условия для того, чтобы Азербайджан с минимальными потерями вышел из сложившейся в связи с коронавирусом ситуации, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшад Мирбашир оглу.

По его словам, проводимыми в стране меры борьбы против угрозы распространения коронавируса, включающие в себя оперативность и системный подход, дают успешный результат.

«Поэтому, несмотря на тяжелые последствия распространения коронавируса в мире, ситуация в Азербайджане полностью контролируется, что происходит благодаря своевременным решениям, принимаемым главой азербайджанского государства", - сказал депутат.