Азербайджан заинтересован в достижении договоренностей с ОПЕК - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан заинтересован в достижении договоренностей с ОПЕК, сказал Trend руководитель Центра экономических стратегий Института нового общества Дмитрий Заворотный, комментируя назначенное на 9 апреля совещание ОПЕК+ ( с участием стран, не входящих в картель) в режиме видеоконференции.

Согласно словам эксперта, Азербайджан, как страна-экспортер нефти, также заинтересована в достижении хотя бы временных договоренностей, способных сгладить последствия нефтяного шока: «В бюджет страны заложена цена нефти на уровне 55 долларов за баррель, поэтому мартовские уровни не являются адекватными для экономики. И уже сам факт анонса переговоров привел к небольшому восстановлению нефтяных котировок. Остается рассчитывать на то, что по итогам встречи будет намечен план совместных действий по урегулированию ситуации».

Он считает, что эта встреча может стать одной из самых значимых и ожидаемых в текущем году: «Достаточно отметить, что даже первые слухи о грядущих переговорах взметнули цену на нефть с 25 до 35 долларов. Такие настроения свидетельствуют о колоссальном желании возобновления диалога в рамках ОПЕК как со стороны нефтедобывающих компаний, так и со стороны биржевых спекулянтов, приунывших от перманентного падения котировок. Текущая ситуация принципиально требует компромисса. Однако увидим ли мы нечто подобное пока трудно сказать. Но одно можно сказать точно: в случае провала грядущей встречи ОПЕК окажется в глубоком кризисе, а цены на нефть вернутся к мартовским значениям».

Что касается соглашения, которое может быть заключено в результате этой встречи, эксперт отметил, что это загадка даже для участников переговоров: «Ведь вопрос стоит очень остро – участники картеля должны изобразить пчел, которые добровольно отказываются от определенного количества меда. Более того, каждая страна ждет, что на большее сокращение пойдет сосед по столу переговоров. Впрочем, учитывая текущие обстоятельства, может быть принято некое соглашение, предполагающее, допустим, пропорциональное сокращение добычи хотя бы для краткосрочного выравнивания спроса и предложения. Ну а какие это будут объемы, и какая в целом будет принята формула сокращения, мы узнаем не раньше окончания переговоров».

Дмитрий Заворотный сказал, что если президент США ничего не перепутал в озвученных им цифрах, то получается, что преодоление текущего кризиса перепроизводства должны взять на себя Россия и Саудовская Аравия: «Ведь 15 миллионов баррелей – это 75 процентов того объема суточного производства нефти, которая сегодня является избыточной. При том, что только ОПЕК включает 13 производителей нефти, не считая прочих энергетических стран. И взвалить бремя на две страны - это, мягко говоря, чересчур. Однозначно можно сказать, что ни Эр-Рияд, ни Москва на столь радикальные шаги не пойдут».

Единственная панацея в текущих условиях, по его мнению, - это ликвидация главной причины перепроизводства нефти: «Главная причина на сегодняшний день - это коронавирус, из-за которого крупнейшие экономики-потребители нефти живут в условиях строжайшего карантина. Ситуация начнет улучшаться, как только люди выйдут из своих убежищ, сядут в автомобили, начнут совершать авиаперелеты, когда восстановятся прежние объемы грузоперевозок и так далее. Иного разрешения текущей ситуации просто нет. Если на ключевых рынках сбыта вирус отступит в мае, восстановление потребления нефти не заставит себя долго ждать, и во втором полугодии мы увидим уверенное восстановление цен».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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