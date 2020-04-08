Хикмет Гаджиев: ВОЗ высоко оценивает работу, проведенную Азербайджаном в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценивает работу, проведенную Азербайджаном в связи с коронавирусом.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.