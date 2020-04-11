МИД Азербайджана продолжает виртуальные сессии Evdə Qal Mühazirələrdən Qalma (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как известно, по распоряжению Президента Ильхама Алиева 2020 год объявлен в Азербайджане Годом волонтеров. В рамках этой инициативы, а также с целью обеспечения полезного досуга в период нахождения дома в рамках социальной самоизоляции с целью предотвращения распространения инфекции COVİD-19 МИД организовал для "Волонтеров дипломатии" онлайн-сессии под названием Evdə Qal Mühazirələrdən Qalma.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, в рамках проекта организуется виртуальная встреча волонтеров с руководителями дипломатических представительств Азербайджана, и лекции на соответствующие темы.

На этой неделе были организованы видеоконференции волонтеров с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Германии Рамином Гасановым, чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Турции Хазаром Ибрагимом, чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, руководителем Представительства при Евросоюзе Фуадом Искендеровым и послом Азербайджана в Аргентине Рашадом Аслановым. В ходе встреч дипломаты ответили на вопросы волонтеров.

Во время видеоконференций были отмечены приоритеты внешней политики Азербайджана и значимость волонтерского движения, которое поощряется главой государства. Каждый посол проинформировал волонтеров о широкой повестке сотрудничества двусторонних отношений Азербайджана со странами (и организацией), в которых они аккредитованы.

С учетом стремительного распространения коронавирусной инфекции в странах мира, в ходе встреч также были обсуждены вопросы воздействия пандемии на внешнюю политику и экономику стран. Особое внимание было уделено многопрофильной деятельности, осуществляемой правительством Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева с целью пресечения распространения COVİD-19 в стране.

В министерстве отметили, что поддерживая меры правительства, принимаемые в стране с целью пресечения распространения коронавируса, а также в целях содействия просвещению молодежи Азербайджана на дому, организация видеолекций для "Волонтеров дипломатии" будет продолжена.

(Текст: Турал Гараджаев)