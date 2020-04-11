Ильяс Гусейнов: Азербайджан стремится к укреплению международного авторитета Тюркского совета

БАКУ/Trend/ - Государства-члены Тюркского совета обладают прекрасными возможностями для сотрудничества, в том числе в области здравоохранения, обмена опытом медицинских специалистов, создания совместных медицинских комиссий, оказания поддержки и помощи гражданам, оставшимся на территории других стран, в связи с временным прекращением пассажироперевозок. Азербайджан в период председательства в Тюркском совете расширил усилия по дальнейшему повышению авторитета организации в мире, сообщил Trend главный советник департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов.

По его словам, 10 апреля текущего года по инициативе Президента Азербайджана и председателя Совета тюркоязычных государств Ильхама Алиева был проведен чрезвычайный саммит Тюркского совета посредством видеоконференции. Саммит был посвящен теме борьбы с коронавирусной пандемией: «Встреча на высшем уровне показала приверженность Тюркского совета принципам дружбы и братства. Следует отметить, что в работе чрезвычайного саммита Тюркского совета посредством видеоконференции приняли участие генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебресус. В октябре прошлого года в Баку состоялся VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств под председательством Азербайджана. В период председательства в Совете Азербайджан расширил усилия по дальнейшему повышению авторитета организации в мире и укреплению сотрудничества между ее членами».

Ильяс Гусейнов отметил, что сегодня коронавирусная инфекция распространяетсябез учета границ и приводит к трагическим последствиям: «В нынешних условиях весь мир охвачен пандемией, мир нуждается в солидарности, сотрудничестве и взаимовыручке. Следует отметить, что Тюркский совет является первой в мировом масштабе международной организацией, которой удалось провести на уровне глав государств саммит, посвященный пандемии COVİD-19. В основе этого акта солидарности на образцовом уровне лежат общечеловеческие, исторические, культурные и национальные ценности. Следует особо подчеркнуть, что Азербайджан предпринимает гибкие и действенные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

Ильяс Гусейнов также отметил, что в письме, адресованном 23 марта Президенту Ильхаму Алиеву генеральным директором ВОЗ доктором Тедросом Адханом Гебресусом, где дана высокая оценка деятельности Азербайджана в области борьбы с пандемией: «Азербайджан играет активную роль в борьбе с коронавирусной пандемией как внутри страны, так и в мире. Поэтому основная цель проведения саммита - обмен опытом по предпринимаемым шагам на национальном уровне, укрепление взаимовыручки и солидарности в трудное время».

Политолог отметил, что в ходе чрезвычайного саммита Тюркского совета посредством видеоконференции президент Ильхам Алиев заявил, что в условиях нынешней глобальной пандемии страны-участницы открыты для взаимодействия: «Тюркский совет готов к сотрудничеству с другими международными организациями. Азербайджан оказывает поддержку и отдельным странам. Отметим, что для экономики стран-членов Тюркского совета, торговых отношений и импортно-экспортных операций грузоперевозки имеют жизненно важное значение. Азербайджан ответственно относится к своей роли в качестве надежного транзитно-логистического центра между Турцией и Центральной Азией, принимает необходимые меры для бесперебойной транспортировки транзитных грузов. В условиях взаимопонимания и координации международные грузоперевозки между нашими странами осуществляются без задержек. Если посмотреть на цифры, то мы увидим, что, несмотря на негативное влияние пандемии, за первые три месяца текущего года через Азербайджан было перевезено более 180 тысяч тонн грузов из тюркоязычных стран, что на 40 тысяч тонн больше, чем за тот же период в минувшем году. Параллельно, в стране принимаются действенные меры, нацеленные на защиту здоровья граждан и облегчение социально-экономических последствий, вызванных пандемией, а также обеспечения устойчивого развития экономики».