Эльшад Мирбашир оглу: Азербайджанское государство и народ в состоянии с честью выйти из любой сложной ситуации

БАКУ/Trend/ - Эффективные меры, проводимые в нашей стране против коронавирусной пандемии, еще раз подтвердили, что азербайджанское государство и народ в состоянии с честью выйти из любой сложной ситуации.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшад Мирбашир оглу.

По его словам, пандемия вызвала беспорядки в самых развитых странах мира, страны, которые чрезмерно полагаются на системы здравоохранения, открыто признали, что они беспомощны перед этим бедствием.

"Ситуация дошла до того, что более 80 стран мира обратились за помощью в Международный валютный фонд. Несмотря на эту негативную тенденцию в мире, в результате превентивных мер, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева, ситуация в Азербайджане была полностью взята под контроль. Были мобилизованы все возможности для выхода из ситуации с минимальными потерями, и были достигнуты успешные результаты", - отметил он.

"В настоящее время пациенты с коронавирусом проходят лечение в более чем 20 государственных больницах. Недавно была сдана в эксплуатацию самая современная больница на 575 коек, открыто новое предприятие по производству медицинских масок", - сказал Мирбашир оглу.

По словам депутата, Азербайджанское государство, координируя борьбу с вирусом, предоставило миру свой опыт. Оперативный штаб при Кабинете министров, созданный распоряжением Президента страны, в течение 24 часов полностью контролирует вопросы, связанные с вирусом, и обеспечивает координацию деятельности соответствующих государственных структур.

"Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, имеющий уникальный опыт Азербайджана, за короткое время превратился в воплощение национальной солидарности нашего народа.

Этот опыт Азербайджана перенимают другие страны, что увличивает значимость и вклад нашего государства в укрепление национальной солидарности", - подытожил он.