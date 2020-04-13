Посольство Турции прокомментировало информацию о "гуманитарной медицинской помощи Армении"
БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане прокомментировало информацию о гуманитарной медицинской помощи, якобы оказанной Турцией Армении.
Как сообщили в понедельник Trend в посольстве, эта информация не соответствует действительности.
"В связи с утверждениями в прессе, заявляем, что в качестве гуманитарной акции уполномоченные лица Турции обеспечили возвращение до 70 граждан Армении, проживающих в Турции, в свою страну через Грузию. О какой-либо другой гуманитарной помощи не может быть и речи", - заявили в посольстве.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Адиль Алиев: Активность Азербайджана в развитии сотрудничества между тюркоязычными государствами неоспорима
Проведение саммита Тюркского совета по инициативе Азербайджана подтверждает серьезный подход страны к борьбе с пандемией - узбекский эксперт
Еще 56 человек в Азербайджане привлечены к ответственности за нарушения в рамках СМС-разрешений (ВИДЕО)
Зачем народному артисту грабить банк? EMIN и JONY - один и тот же человек с разницей в 15 лет (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане безработные родители, проживающие с детьми, тоже могут получать финансовую помощь – госслужба занятости
Афет Гасанова: Реформы Азербайджана в системе здравоохранения играют важную роль в борьбе с коронавирусом
Тамам Джафарова: Саммит Тюркского совета показал солидарность и силу государств и народов в трудные дни
Глава представительства MasterCard о безналичных платежах, финансовых технологиях и преимуществах цифровой экономики в Азербайджане