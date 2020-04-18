Помощь Азербайджана Ирану вызвала в стране позитивный резонанс - Джавад Джахангирзаде

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что Азербайджан с целью борьбы с коронавирусом оказал Ирану помощь в размере пяти миллионов долларов вызвало в стране крайне позитивный резонанс.

Об этом в субботу сказал Trend посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

По его словам, Азербайджан и Иран имеют сухопутную границу протяженностью свыше 750 километров. Вполне естественно, что каждое событие влияет на отношения между двумя странами.

Джахангирзаде добавил, что такие случаи способствуют укреплению сотрудничества и сближению двух государств.

"Народы и государства с обеих сторон никогда не забывали друг о друге в тяжелые дни, и трагедия распространения коронавируса не стала исключением. Мы становились очевидцами духа братства и солидарности на переговорах между высокопоставленными официальными лицами двух стран . Несомненно, и эти трудные времена останутся позади. Взаимные визиты граждан обеих стран будут проходить в обычном порядке", - отметил Джавад Джахангирзаде.

Отметим, что первый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Иране 19 февраля. На 17 апреля в стране зафиксировано 79 494 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 4 958 и излечились 54 064 человека.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)