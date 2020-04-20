Последствия пандемии оказали меньше влияния на Азербайджан благодаря глубоко проработанным и своевременно принятым решениям - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Последствия пандемии оказали значительно меньше влияния на ситуацию в Азербайджане, по сравнению с соседями по региону, благодаря глубоко проработанным и своевременно принятым решениям.

Об этом сказал Trend российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Он отметил несколько факторов, которые позволили Азербайджану достаточно быстро мобилизоваться и на высоком уровне противостоять распространению COVID-19: «Высокий уровень доверия граждан Азербайджана к Президенту Ильхаму Алиеву способствовало принятию к исполнению его решений. В данном случае - требований в рамках мер противодействия распространению COVID-19 и уменьшения вызванных пандемией последствий в экономике страны и повседневной жизни граждан».

Политолог считает, что финансовая поддержка со стороны властей в Азербайджане сейчас оказывается не только системообразующим предприятиям, но также малому и среднему предпринимательству: «Это позволяет им не останавливать свое производство и сохранять рабочие места – это справедливо рассматривать и в качестве меры непосредственной поддержки населения. Тем более, что государство поддержало субъекты бизнеса, которые в силу объективных причин оказались не в состоянии выплачивать зарплату своим сотрудникам».

Также важным решением, принятым Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является выделение средств для финансовой поддержки непосредственно граждан – как безработных, так и из уязвимых групп: «Кроме прочего, правительство Азербайджана уже выделило и продолжит выделять финансовые средства для создания новых рабочих мест – не менее 50 тысяч вакансий появятся в ближайшие месяцы в тех секторах, где государству важно иметь контроль для обеспечения стабильной работы экономики в условиях нового глобального кризиса».

Политолог напомнил, что уже несколько десятилетий Азербайджан находится в состоянии де-факто войны с агрессором, оккупировавшим и продолжающим удерживать часть территории страны: «Но благодаря грамотному управлению сначала общенационального лидера Гейдара Алиева, а затем и Президента Ильхама Алиева, Азербайджан, несмотря на этот факт, продолжает развиваться, укрепляться, а благосостояние граждан расти".

Также он добавил, что в связи с этим и с национальными особенностями азербайджанцев они всегда, безоговорочно следуя рациональным решениям и рекомендациям руководства страны, показывают высокую ответственность, мобилизованность и готовность всегда прийти на помощь тем, кто в этом остро нуждается. Следовательно, жителей Азербайджана не пришлось особо призывать становиться волонтерами, люди сами обращаются в соответствующие органы, предлагая свою помощь.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT