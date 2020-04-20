Президент Ильхам Алиев: Любая компания, желающая вкладывать инвестиции в Азербайджан, может представить свои предложения и построить новые станции, инвестировать и работать вместе с нами

БАКУ /Trend/ - Любая компания, желающая вкладывать инвестиции в Азербайджан, может представить свои предложения и построить новые станции, инвестировать и работать вместе с нами.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии реконструированного Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи».

"Еще раз хочу сказать, что вся эта положительная динамика, а также стабильность привели к тому, что иностранные инвесторы решили вкладывать деньги в Азербайджан. В январе нынешнего года была достигнута предварительная договоренность, и 2 крупные компании, обладающие большим опытом в области возобновляемой энергии, подписали первые соглашения с Азербайджаном. На основе данных соглашений в нашей стране исключительно за счет иностранных инвесторов будут построены 2 станции мощностью 440 мегаватт – одна ветряная и одна солнечная. Должен также отметить, что компаний, желающих реализовать данные проекты, то есть вложить инвестиции, было 7. Не хочу называть, но среди них были и крупнейшие в мире энергетические компании", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что конкурс показал, что 2 компании предложили лучшие условия, и они уже должны приступить к работе.

"Правда, помешал коронавирус, возможна определенная задержка, но в принципе, предварительные договоренности достигнуты. Это, в свою очередь, откроет путь и другим компаниям. Наш потенциал возобновляемой энергии достаточно велик, у нас много солнца и ветра. Поэтому уверен, что как местные, так и иностранные компании проявят интерес к этой сфере. Хочу также отметить в связи с деятельностью иностранных компаний, что в течение определенного времени мы удерживали данную сферу в государственной монополии, и я объяснил причину этого. Но в настоящее время любая компания, желающая вкладывать инвестиции в Азербайджан, может представить свои предложения и построить новые станции, инвестировать и работать вместе с нами. Мне известно, что некоторые компании проявляют интерес к действующим станциям", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что однако необходимо проанализировать, нужно нам это или нет, так как все действующие станции находятся в рабочем состоянии, вложены крупные государственные инвестиции.

"Если какая-либо иностранная компания сможет управлять работой этих станций лучше нас, то, пожалуйста, пусть представит предложения, покажет, в чем ее преимущество, и мы посмотрим, если в частных руках они действительно будут работать более эффективно, то пусть работают. Но мне хочется обратить внимание иностранных инвесторов в первую очередь на новые станции. Пусть приезжают и вкладывают деньги. А на готовое приехать любой захочет. Приезжай, вкладывай деньги, производи, передавай в общую систему и расширяй свой бизнес. Такова моя рекомендация иностранным, а также местным компаниям. Уверен, что отныне партнерство государственного и частного секторов будет возможно и в этой области. Еще раз сердечно поздравляю вас и желаю вам, всем энергетикам Азербайджана успехов. Спасибо", - сказал Президент Ильхам Алиев.