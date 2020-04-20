Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Главного управленческого, научно-образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии после реконструкции Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи» в Баку.
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Главного управленческого, научно-образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи» (ФОТО)
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