Биолаборатории в Армении становятся фактором международного кризиса — российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Биолаборатории в Армении становятся фактором нового кризиса между США и КНР.

Об этом сказал Trend российский политолог, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, комментируя отказ армянских властей предоставить доступ российской стороне в действующие на территории Армении биолаборатории, финансируемые Пентагоном.

Политолог отметил, что Пекин обратил внимание на сам факт наличия в Армении биолобараторий: «По биолабораториям в Армении возникает такой контекст, что не столько Москва теперь будет требовать доступа туда, сколько настаивать на этом будет Пекин. Обе державы США и КНР будут пытаться обвинить друг друга в нарушении Конвенции о запрете биологического и токсичного оружия. Вашингтон будет утверждать, что Конвенция нарушена в плане якобы факта утечки из лаборатории в Ухане. Пекин, естественно будет ссылаться на то, что американцы не подписали протокол о доступе, для проверки лабораторий на своей территории и создают новые, такие как в Армении. Будут возникать кризисы и утечки информации с тем, чтобы создать коалиции поддержки к сроку созыва IX Конференции по данной Конвенции, которая состоится в 2021 году. Здесь очень важны позиции Москвы. Интересно, что с 2014 года Москва несколько раз предлагала создать мобильные медико-биологические отряды быстрого реагирования для оказания помощи в случае применения биологического оружия, расследования такого применения и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения. Однако эти предложения повисли в воздухе».

Напомним, что на фоне отказа ереванских властей предоставить доступ российским специалистам в свои биолаборатории, Пекин заявил о своей солидарности с Москвой в том, что функционирующие в Армении американские биологические лаборатории представляют угрозу для всего региона. Отметим, что российская сторона не раз выражала свою обеспокоенность этим фактом, вполне логично полагая, что проводимые в Армении "исследования" угрожают безопасности России и всего региона. В прошлом году Ереван посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе его визита планировалось подписание документа, предоставляющего российской стороне доступ в "армянские" биолаборатории. Однако документ так и не был подписан.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов

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