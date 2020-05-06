Азербайджан способен консолидировать страны Движения неприсоединения в борьбе с последствиями коронавируса - украинский эксперт

Политика 6 мая 2020 13:22 (UTC+04:00)
Азербайджан способен консолидировать страны Движения неприсоединения в борьбе с последствиями коронавируса - украинский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан мог бы стать примером для других стран Движения неприсоединения в борьбе с последствиями коронавируса.

Об этом Trend сказал известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко.

Напомним, что четвертого мая по инициативе Президента Азербайджана и председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева посредством видеоконференции состоялся саммит в формате Контактной группы организации на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом.

По мнению эксперта, сейчас очень важна координация действий различных стран мира в борьбе с коронавирусом: «Движение неприсоединения может стать одной из таких международных организаций, которые помогают победить коронавирус по всем миру, при этом используя свой международный авторитет, а также свои финансовые и политические возможности. Коронавирус можно быстрее победить, если действия стран ДН будут скоординированы, если страны будут помогать друг другу в борьбе с эпидемией. В борьбе с распространением коронавируса, а также с социально – экономическими последствиями пандемии, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как председатель Движения неприсоединения может значительно изменить формат сотрудничества между странами этой организации. В данной ситуации глава Азербайджанской Республики, как председатель ДН может консолидировать страны в борьбе с коронавирусом. Тем более, что коронавирус - это вызов всему миру».

Эксперт отметил, что после эпидемии коронавируса мировая экономика существенно поменяется: «Поэтому для стран Движения неприсоединения очень важно выработать свою позицию в этом новом мировом порядке. В этой ситуации очень важно, чтобы страны Движения неприсоединения не замыкались в себе, а наоборот, объединяли свои финансовые и экономические возможности для решения общих задач и программ, в том числе глобального значения».

В заключение экономист подчеркнул, что Азербайджан, как страна, которая нашла свое место в мировой экономике и пытается, несмотря на существующий в мире кризис, обеспечить себе экономическое будущее, мог бы стать достойным примером для многих стран Движения: «В данной ситуации важно не только победить коронавирус, но важно выйти победителем в борьбе за будущее человечества, которому придется по новому воспринимать окружающий мир и жить на планете после эпидемии коронавируса».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT

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