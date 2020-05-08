Парламент Азербайджана утвердил еще один международный протокол

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане утвержден еще один международный документ, сообщает в пятницу Trend.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждался вопрос об утверждении Протокола "О внесении изменений в Устав Организации во имя демократии и экономического развития – ГУАМ".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)