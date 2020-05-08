Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются из года в год.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов.

Он отметил резкое увеличение товарооборота между Россией и Азербайджаном за последнее десятилетие: «Я полностью соглашусь с мнением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, высказанным им в интервью телекомпании «Мир», о том, что отношения между Азербайджаном и Россией заслуживают самой высокой оценки. Кроме увеличения товарооборота, разработаны дорожные карты для многомиллиардных совместных проектов, которые принесут взаимную выгоду. На политической арене Баку и Москва часто выступают единым фронтом по вопросу стратегического партнёрства в плане обеспечения региональной безопасности. Это только то, что лежит на поверхности. Между нашими президентами существуют теплые дружеские отношения, что позволяет проводить встречи и переговоры на высоком уровне доверия. Благодаря этому динамика развития отношений между нашими странами улучшается из года в год, и я ожидаю ещё более масштабного партнёрства в плане возможных полномасштабных союзов по различным направлениям».

Михайлов отмечает, что существующее между Россией и Азербайджаном взаимопонимание выразилось в весьма неудобной для армянской стороны реакции по нагорно-карабахскому урегулированию: «Я имею в виду заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что настала пора поэтапного урегулирования и необходимо его начать с возврата районов вокруг Нагорного Карабаха. Важно то, что всё это было уже раньше договорено с прежним руководством Армении, но нынешняя армянская власть в лице премьер-министра Никола Пашиняна, видимо, об этом постаралась забыть. Новое руководство Армении надеялось на то, что и Москва забудет. Однако Россия решила напомнить о том, что не потерпит двойных стандартов».

Эксперт добавил, что есть две стороны конфликта - Армения как страна, оккупировавшая часть территории Азербайджана, и сам Азербайджан: "А между ними Россия, опирающаяся на мнение Минской группы ОБСЕ. Так что у Еревана времени "на подумать" практически не осталось. Армении нужно принимать решение и сохранить как лицо, так и возможность своего дальнейшего развития как страны».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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