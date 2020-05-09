Азербайджанцы активно участвовали в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджанцы активно участвовали в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сказал Trend доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев,

Он отметил, что Азербайджан вместе с остальными республиками в составе СССР, как собственно, азербайджанцы со всеми остальными народами Советского Союза, активно участвовали в борьбе против фашизма в годы Великой Отечественной войны: «О подвигах героев-азербайджанцев в ВОВ были сняты фильмы, изданы другие художественные произведения. Всем известны факты героизма азербайджанцев – от простых воинов до генералов во Второй мировой войне».

Эксперт сказал, что отрицательно смотрит на то, как в Европе и некоторых постсоветских странах идет пересмотр итогов ВОВ: «Но хотел бы обратить внимание на следующее. Мы называли и называем праздник 09 мая, День Победы советского народа над фашистской Германией. Поэтому, страны СНГ отмечают День Победы как общий праздник всех народов, проживающих на территории СССР. То есть в названии праздника четко обозначен субъект Победы. Однако в названии праздника не всё так просто с объектом Победы. Ведь против СССР воевала практически вся Европа, объединенная под гитлеровским фашистским знаменем. То есть, 9 мая и есть День Победы советского народа над объединенной Европой под началом фашистской Германии. Поэтому сейчас изменилось отношение к памятникам советским воинам в некоторых европейских государствах. Именно отсюда идут истоки пересмотра итогов Великой Отечественной войны. И по этой причине памятники советским воинам стали ненавистны многим высоким руководителям и политикам в Европе. Развивая тему Победы над объединенной Европой под фашистским флагом, надо вспомнить, что нашими союзниками в этой победе были США и Великобритания. То есть советский народ, вместе с англосаксами, но при решающей и основной роли Красной Армии, одолел европейскую фашистскую гидру. Этот факт также в настоящее время является источником манипуляций».

Политолог считает, что в попытке реабилитировать и героизировать нацизм, Армения попала в ту же ловушку, что и некоторые другте страны на постсоветском пространстве: «Отказавшись от героической советской истории (а другой истории государственности у них либо нет, либо она очень слаба по сравнению с периодом СССР), они начали искать «героев» среди тех, кто боролся с Советским Союзом. И тут оказалось, что кроме пособников нацистов таковых просто нет! Армения всегда заявляла, что она древняя страна. Но факт остается фактом. Отказавшись от признания основным объектом героизации советских воинов и обозначив основным объектом героизации тех, кто воевал в составе подразделений фашисткой Германии (Вермахта и т.д.), они фактически признают, что никакой древней истории у Армении нет. По крайней мере, нет древней героической истории. Процесс героизации в каждой стране наглядно демонстрирует и процесс формирования политических и других социальных ценностей, на основе которых государство - нация будет идти в будущее. В Армении, с одной стороны, чествуют павших советских воинов в Великой Отечественной войне. С другой стороны, возводят в ранг основных национальных «героев» тех, кто воевал на стороне фашистской Германии. Вряд ли можно построить эффективное государство-нацию в условиях столь откровенно противоречивых, и даже враждебных друг другу, двойных политических и нравственных стандартах».

В заключение Перенджиев подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа в ней, о героизме представителей всех союзных республик укрепляет веру, что мы сохраним свои нации и государства, преодолеем все трудности нынешнего и будущего времени, приумножим богатства своих стран и будем плодотворно сотрудничать во имя мира на земле и счастья всего человечества, а значит и счастья наших детей, внуков и последующих поколений.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT