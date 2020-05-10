Ариф Гулиев: Созданное Гейдаром Алиевым государство, великие дела и мудрые идеи будут жить вечно, пока существует независимый Азербайджан

Политика 10 мая 2020 18:32 (UTC+04:00)
Ариф Гулиев: Созданное Гейдаром Алиевым государство, великие дела и мудрые идеи будут жить вечно, пока существует независимый Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Модернизирующаяся с каждым днем Азербайджанская Республика – самая большая дань светлой памяти великого лидера, 97-летие которого мы с большим почтением отмечаем сегодня в этом году.

Об этом сказал Trend доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета Украины, академик Академии наук Украины Ариф Гулиев.

Он отметил, что пока существует наше государство, Гейдар Алиев – основатель нашей Родины – всегда будет жить в сердце азербайджанского народа, его светлые идеи постоянно будут озарять наш путь: «Человека делают великим его дела, но, чтобы совершать великие дела, нужно всегда быть вместе с людьми, народом. Гейдар Алиев прошел нелегкий путь независимости и становления Азербайджана вместе, плечом к плечу, со своим народом, проявив в крайне сложный период невиданную самоотверженность во имя его спасения. Его сердце билось в унисон с сердцами миллионов азербайджанцев. Более трети века государственного строительства, экономического возрождения, политической жизни в современном Азербайджане тесно связаны с именем Гейдара Алиева».

Профессор сказал, что богатая биография общенационального лидера Гейдара Алиева насыщена яркими и значимыми событиями, которые касались и его жизни, и, вместе с тем - судьбы всего азербайджанского народа: «Он занимал высокие государственные посты, был первым лицом в республике, а затем – в независимом Азербайджанском государстве, но никогда не стоял над людьми, а находился рядом с ними, среди них. Гейдар Алиев всегда был чутким и отзывчивым человеком, внимательным к нуждам простого народа. Именно этим он и снискал к себе огромную всенародную любовь. Сам же Гейдар Алиев всегда верил в творческую, созидательную силу народа. Его мудрая жизненная философия постоянно подтверждалась его великими делами. Доктор исторических наук Диляра Сеидзаде писала так: «…Слово – это самое мощное Алиевское оружие. Он им прекрасно пользуется - на грани самого высокого искусства… огромное чувство внутреннего такта, дарующее ему способность проникнуться болью и тревогой каждого…». За годы, отделяющие нас от эпохи Гейдара Алиева, было много сказано о его глубоком интеллекте, феноменальной памяти, волевых качествах. Гейдар Алиев умел разговаривать с народом, представителями диаспорских организаций Азербайджана так, что каждый гражданин воспринимал сказанное как обращение лично к нему. А это не каждому дано. Тонкий психолог и дипломат, он умел улавливать мельчайшие нюансы настроения собеседника. В этом великом человеке сочетались пророческая дальновидность большого политика, блестящий ораторский талант и умение четко и твердо, шаг за шагом, следовать к намеченной цели. Гейдар Алиев был руководителем государственного масштаба с высочайшим интеллектуальным потенциалом и прекрасными человеческими качествами».

Как отметил академик, принципиальность и самоотверженность, доброта и благородство лидера проявлялись во всех жизненных ситуациях: «Благодаря всем этим качествам, своему яркому политическому уму и таланту, великий лидер создал новый Азербайджан, а период его деятельности вошел в историю азербайджанского народа как эпоха Гейдара Алиева. Его деятельность и его личность являются неразрывной частью истории Азербайджана. Нынешнее Азербайджанское государство продолжает реализовывать политику, основы которой были заложены Гейдаром Алиевым. Выработанный им стратегический курс дал мощный импульс развитию во всех областях политической, экономической, общественной и культурной жизни, а его богатый политический опыт стал подлинной школой государственного управления. Поэтому народ до мельчайших подробностей помнит каждое выступление великого лидера, многие восхищаются и подражают этой исторической личности».

Ариф Гулиев напомнил, что Гейдар Алиев вернулся к руководству Азербайджаном в очень сложное время: «Перед властью стояли такие трудные задачи, как вывод республики из глубокого политико-экономического кризиса, прекращение военной агрессии врага, популяризация Азербайджана в мире, защита национальных интересов. Армения осуществляла широкомасштабную агрессию против азербайджанского народа. Кризис в экономике, политике и других сферах стал серьезным испытанием для страны. В такое трудное время, из-за неопытности и отсутствия профессионализма, находившихся тогда у власти лиц, страна оказалась в неуправляемой ситуации. Этот период был для Азербайджана решающим - или он станет независимым государством, или же расколется и будет уничтожен в результате внутренних раздоров и подрывной деятельности сепаратистских сил. Перед Азербайджаном стоял выбор: «быть или не быть». В тяжелые для Азербайджана дни, когда в связи с началом нагорно-карабахского конфликта произошел захват территории страны армянскими боевиками, наступил полный развал экономики, во властных структурах царила анархия, мудрый народ обратился с просьбой к Гейдару Алиеву взять на себя ответственность за спасение нации. В июне 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Парламента Азербайджана и в то же время стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской Республики. В октябре того же года азербайджанский народ избрал его своим президентом. И он обещал и подтвердил каждым своим шагом сказанные им 10 октября 1993 года, на церемонии инаугурации слова: «Азербайджанский народ переживает сложнейший, трагический период своей истории. Я глубоко осознаю степень ответственности, которая возложена на меня в это сложное время и хочу заверить, что всей своей деятельностью, всей своей жизнью постараюсь оправдать высокое доверие, надежды народа».

Заслуги Гейдара Алиева перед Азербайджаном и азербайджанским народом неопровержимы и неоценимы. Выражая любовь к своему общенациональному лидеру, азербайджанцы называют его своим спасителем и отцом нации. Великий сын своего отечества спас Азербайджан от многих бед – вся его жизнь была великой спасительной миссией. Созданное им государство, великие дела и мудрые идеи будут жить вечно, пока существует независимый Азербайджан".

Автор: Гусейн Сафаров

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