Экономику Армении ждут тяжёлые испытания - российский эксперт

Политика 11 мая 2020 13:40 (UTC+04:00)
Экономику Армении ждут тяжёлые испытания - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Волшебные темпы роста армянской экономики являются очередным мифом.

Об этом сказал Trend российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук Анар Садыхов.

По словам эксперта, экономическая ситуация в Армении заметно ухудшается, что подталкивает власти, в том числе, к немонетарным методам изыскания финансовых ресурсов: «Парламент Армении принял закон во втором и окончательном чтении, который предоставляет возможность конфискации имущества, полученного преступным путем, без обвинительного приговора суда. Предусматривается создание в структуре прокуратуры соответствующего полномочного органа и установление новых правил гражданского судопроизводства, позволяющих исследовать активы и изымать их в пользу государства, если их происхождение, с точки зрения закона, необоснованно. Кроме того, премьер-министр Армении провёл совещание с представителями силовых структур, поставив задачу активизировать действия по изысканию дополнительных финансовых ресурсов посредством уголовных обвинений. Официальное заявление звучит следующим образом: "Никол Пашинян поручил различными путями обеспечить поступление финансовых средств в государственный бюджет, поскольку коронавирусный кризис нанес серьезный удар бюджету". По прогнозам МВФ в 2020 году дефицит бюджета Армении вырастет до 5% ВВП, государственный долг составит 60% ВВП, а уровень безработицы повысится до 19%. Расходная часть бюджета в 2020 году запланирована в размере 3,88 миллиарда долларов, доходная 3,54 миллиарда долларов, дефицит составит 340 миллионов долларов. На 1 января 2020 года ВВП равнялся около 12,5 миллиарда долларов, рост экономики был заложен на 4,9%, но учитывая нынешние реалии произойдёт падение. Для сравнения, в ЕС ожидают 7,7% спада экономики, в России 10%, поэтому ситуация в Армении будет развиваться по схожему сценарию. Исполнение государственного бюджета этого года претерпит заметные изменения. Объем налоговых поступлений сократится, уже ожидается недобор налогов, как минимум, на сумму 320 миллионов долларов, параллельно будут расти расходы. На борьбу с коронавирусом было выделено более 300 миллионов долларов, что крайне много для незапланированных трат, фактически 7,5% бюджета. По прогнозам армянских экспертов придется привлечь дополнительно 540 миллионов долларов за счёт внешних заимствований. Если ситуация и дальше будет развиваться таким образом, а экономические ограничения, обусловленные коронавирусом, продлятся до третьего квартала, то правительство будет вынуждено вновь пересмотреть показатель бюджетного дефицита и пойти на дальнйшее увеличение размера внешнего долга. Скорее всего, придётся сокращать и государственные расходы».

Он подчеркнул, что за последние десять лет государственный долг Армении вырос почти в четыре раза: «В 2008 году он составлял всего 1,9 миллиарда долларов, а в 2020 достигнет отметки 7,5 миллиарда долларов. В 2019 году страна заняла 490 миллионов долларов у зарубежных кредиторов. Всемирный Банк, на долю которого приходится 40,4% от внешних займов, кредитует строительство дорог, оросительных систем и благоустройство областных городов. На средства Азиатского Банка развития (18.7%) ремонтируются высоковольтные линии электропередач. Азиатский и Европейский инвестиционные банки (3,5%) одалживают на развитие автомобильного логистического направления "Север-Юг", а также на реконструкцию трассы Ванадзор – Алаверди, связывающую Армению с Грузией. Есть и другие проекты, в которых задействованы Евразийский банк развития (7,3%), немецкий государственный банк развития KfW, Французское агентство развития и другие финансовые институты. Существует бюджетное правило, предполагающее оплачивать зарплаты служащим государственного сектора, пенсии и иные социальные обязательства за счёт собственных доходов, а кредиты привлекать исключительно на развитие инфраструктурных проектов. Однако, в этом году, учитывая сложности в армянской экономике, вызванные действием коронавируса, придётся занимать деньги на финансирование и текущих расходов. Министерство финансов Армении осуществляет заимствования не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Это более удобный инструмент, так как долговые обязательства номинируются в местной валюте, поэтому не зависят от колебаний курсов и фактически остаются внутри страны. В 2019 году государственные облигации привлекли около 380 миллонов долларов, в общей структуре долга их доля выросла с 18,7% до 19,6%. Вложения нерезидентов в драмовые гособлигации и армянские евробонды зафиксировали годовой спад на 59,2% и 6,2% соответственно. Несмотря на это, финансовые власти Армении будут стараться расширять применение данного инструмента по указанным выше причинам. В структуре расходов бюджета в 2020 году на погашение и обслуживание правительственного долга Армении будет потрачено 942 миллиона долларов, из которых 589 миллионов долларов составит оплата основной суммы долга, а 353 миллиона долларов пойдёт на выплату процентных ставок. Фактически четверть бюджета страны тратится не на текущие расходы или развитие инфраструктуры, что крайне важно для такой небольшой экономики, а на погашение финансовых инструментов. В ближайшие десять лет пиковая нагрузка на обслуживание госдолга придётся на 2025 и 2029 годы, составив по 900 миллионов долларов, а учитывая потребность в дополнительных расходах и, как следствие, займах, она только вырастет. Несмотря на призывы обходиться собственными скрытыми резервами или дополнительным давлением на бизнес, министр финансов Армении Атом Джанджугазян не согласен с мнением о том, что стране, планирующей дефицитный бюджет, можно обойтись без внешних заимствований, даже если "сильно потрясти" олигархов. "Сколько хотите трясите, мы же не собираемся использовать налоговые поступления для погашения долга", - отметил министр финансов. Как считает Джанджугазян, не нужно концентрироваться на номинальном увеличении госдолга, который и дальше будет расти. По его словам, стоит задуматься не над погашением долга, а над тем, как снизить значимость долга для экономики страны. "То есть мы должны прийти к тому, чтобы наша экономика росла быстрее, чем внешний долг", а вот с этим у Армении проблемы, несмотря на заявленный 7,9% рост ВВП в 2019 году».

По мнению эксперта, армянское экономическое чудо стало следствием желания новых властей "обелить" экономику, вывести её из "тени" и либерализовать: «Была создана Комиссия по предотвращению коррупции и организован контроль за доходами и расходами чиновников. После смены режима наметилась тенденция к сокращению теневой экономики, хотя она еще остается значительной, составляя около 20%. За счет вывода доходов из тени налоговые поступления выросли в 2018 году на 43,6% по сравнению с 2017 годом и на 20% в 2019 году по сравнению с предшествующим годом. Однако, реальные изменения в армянской экономике незначительны, достаточно посмотреть на другие страны ЕАЭС, где рост варьируется в пределах 1-2%. Кроме того, нет предпосылок для прорывного роста экономики Армении, так как отсутствуют крупные инвестиционные проекты, комплексный план развития или модернизации страны. Давление на крупный бизнес и периодические скандалы с участием богатейших людей не только не улучшают инвестиционный климат, а наоборот подталкивают к выводу капитала из Армении. Показательны данные внешнеэкономических связей, так как их легко проверить, в силу наличия иностранных контрагентов, и ими сложно манипулировать. Экспорт упал на 9%, приток прямых иностранных инвестиций сократился на 45%. Положительная динамика в туристической сфере, новом флагмане армянской экономики, составила 5%, хотя там рост должен был превышать процентные показатели увеличения ВВП. В сфере строительства рост составил 4,5%, в энергокомплексе страны - 2,7%. Нет ни одного показателя, который бы также достиг официально заявленного увеличения ВВП на 7.9%, что свидетельствует об искаженности этой цифры. Власти Армении избирательно подходят к публикации статистических данных, исходя из того, насколько они устраивают новое политическое руководство, что позволяет им потом заявлять об очередной революции, теперь экономической. Например, 27 мая 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о росте экономической активности в апреле по отношению к предыдущему отчётному периоду в размере 9.2%. Однако, некорректно сравнивать с апрелем 2018 года, когда почти весь месяц улицы в Ереване и регионах были перекрыты в ходе "бархатной революции", что естественно негативно сказалось на экономике. Резюмируя, волшебные темпы роста армянского ВВП являются очередным мифом и желанием нового руководства показать свою эффективность, хотя реалии показывают совсем другие результаты. Возвращаясь к текущей экономической ситуации, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он озвучил 6 мая в парламенте, кризис только начинается. По прогнозам правительства, сложная экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране могут продлиться до мая следующего года. Экономика Армении сталкивается с множеством негативных тенденций. Происходит резкое падение темпов роста, а фактически,"заморозка" ставшего одним из драйверов экономики в последнее время туристического сектора, на который делается ставка. Сокращение денежных переводов из других стран, особенно из России, являющихся очень важным фактором относительного благополучия многих семей. В 2019 году только по банковской линии, не беря в расчёт наличную передачу денег, в Армению было перечислено почти два миллиарда долларов, из которых половина пришлась на РФ. Эта сумма составляет шестую часть ВВП и половину государственного бюджета, что говорит о её значимости для армянской экономики. Многие семьи фактически живут благодаря этим трансфертам. Учитывая, что российская экономика сама сейчас сталкивается с серьёзными трудностями, то и доходная часть многих армян на территории России резко сократилась, либо вообще сошла на ноль. По предварительным прогнозам, падение трансфертов составит, как минимум, 30%, а по факту будет значительно больше, так как малый бизнес, в котором задействованы большинство армянских предпринимателей, сегодня просто не функционирует. Это неизбежно поставит многие семьи в самой Армении на грань выживания. Сокращение потребления отразится и на внешней торговле. Армения будет меньше импортировать, но и армянские товары за рубежом станут покупать реже. Так, по оценкам ЦБ Армении, экспорт из страны в 2020 году сократится на 5-7%. Ситуацию усугубляют транзитные ограничения в Грузии, через которую осуществляются грузовые перевозки в Россию. Установлен максимальный лимит пребывания в Грузии - 48 часов. В случае нарушения перевозчик штрафуется и сталкивается со сложностями при следующем пересечении границы, ему могут не разрешить это сделать».

Анар Садыхов отметил, что главным экспортным товаром Армении является медь, цены на которую упали до трёхлетнего минимума: «Её стоимость падает из-за сокращения спроса со стороны Китая, являющегося крупнейшим в мире импортером этого промышленного металла, применяющегося при производстве электроники, транспорта, в машиностроении, строительстве. Ситуация с медью является одним из важнейших индикаторов состояния экономики, так как очень сильно привязана к производственному сектору. Зангезурский медно-молибденовый комбинат - самое крупное промышленное предприятие Армении, эксплуатирует Каджаранское медно-молибденовое месторождение на юге страны, и там же владеет обогатительной фабрикой, где выпускает медный и молибденовый концентраты. Будучи крупнейшим налогоплатильщиком страны, комбинат перечислил в прошлом году в госбюджет налоговые отчисления на сумму 120 миллионов долларов. Комбират экспортирует свою продукцию в Европу через Грузию. В результате спада в мировой экономике, сократится и экспортная выручка комбината от медного концентрата. В 2018 году его экспортировали в объеме 423 тысячи тонн на сумму 525 миллионов долларов, а в 2019-м экспорт вырос до 562 тысяч тонн - 627миллионов долларов. Если цена, несмотря на волатильность, упадёт всего на 20%, а экспорт в физическом выражении сократится также на 20%, то комбинат недосчитается выручки порядка 250 миллионов долалров. У Армении традиционно отрицательный платёжный баланс, то есть импорт превышает экспорт, исчисляемый сотнями миллионов долларов в год, доходивший и до 1 миллиарда. Однако отток капитала из страны компенсировался притоком денежных трансфертов, но и в этом направлении намечаются серьёзные сложности, о которых упомянуто выше».

В заключение эксперт добавил, что проблемы армянской экономики очевидны и будут нарастать как снежный ком, поэтому Армения не сможет избежать экономического спада: «Вопрос состоит в том, насколько он окажется глубоким. Например, в 2009 году было зафиксировано снижение ВВП на 14,4%, в результате финансового кризиса, разразившегося в 2008 году. Поэтому, если реально оценивать ситуацию, то падение экономики вплоть до 10% ВВП выглядит вполне возможным, а на её восстановление, если это возможно, уйдёт несколько лет».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT

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