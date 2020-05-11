Айдын Мирзазаде: Коронавирус обусловил специфические для Азербайджана условия жизни и работы

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса обусловила специфические для Азербайджана условия жизни и работы.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

По его словам, в интервью российскому информационному агентству ТАСС, наряду со многими вопросами, Президент Ильхам Алиев также затронул шаги, предпринятые в Азербайджане, в сфере борьбы с коронавирусом.

"Именно благодаря этим шагам граждане осознают, что азербайджанское государство в эти трудные дни находится с людьми, оказывает поддержку в решении их проблем", - сказал Мирзазаде.

Депутат отметил, что одним из оптимальных вариантов в данных условиях стали самоизоляция и организация дистанционной работы.

"По поручению Президента Азербайджана безработным была выплачена материальная помощь, созданы необходимые условия, чтобы граждане могли оставаться дома. Наряду с этим, также была оказана поддержка предпринимателям, и в связи со сложившейся ситуацией государство всегда с гражданами. В таких условиях население Азербайджана нашло путь для дистанционной работы. Торговля, бизнес, обучение было организовано в онлайн-режиме. Считаю, что эти методы укоренятся в стране, и граждане будут пользоваться ими и в дальнейшем. В период распространения коронавируса Азербайджан остался перед выбором - либо экономика, либо безопасность и здоровье людей. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что здоровье граждан для него превыше всего", - подытожил Айдын Мирзазаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)