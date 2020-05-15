Suez Groupe: Азербайджан очень хорошо справляется с негативным воздействием коронавируса

БАКУ/Trend/ - Азербайджан прекрасно справляется с негативным воздействием коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал менеджер французской компании Suez Groupe по Азербайджану Ален Карбонель в интервью французскому радио BFM Business.

«В Азербайджане мы в основном занимаемся исследовательской работой и реализацией инновационных проектов. Азербайджан, как и другие страны, также подвергся влиянию пандемии коронавируса. Но благодаря высокому уровню управления в этой стране, а также комплексным профилактическим мерам, число заразившихся и смертей от этой инфекции в Азербайджане очень невелико по сравнению с другими странами», - сказал он.

Карбонель отметил, что эпидемия негативно повлияла на строительный сектор, сферу сельского хозяйства, химическую промышленность, и нефтегазовый сектор.

«Тем не менее, страна очень хорошо справляется с этим негативным воздействием коронавируса», - сказал он.

Карбонель также подчеркнул недавнюю деловую встречу министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в формате вебинара, организованную Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), Французской организацией предпринимателей (MEDEF) и Азербайджано-французской торгово-промышленной палатой.

«В ходе этой встречи Джаббаров рассказал о планируемых мерах по борьбе с этим кризисом и отметил, что ни один инвестиционный проект в стране не будет отменен», - сказал он.

Карбонель отметил, что правительство Азербайджана подготовило план помощи, который охватывает такие сектора как туризм, строительство, сельское хозяйство, транспорт, а также компании, реализующие инфраструктурные проекты.

«Этим компаниям предоставляется значительная финансовая помощь, с тем, чтобы предотвратить сокращение сотрудников», - сказал он.

Далее, Карбонель отметил, что правительству Азербайджана понадобится время для обеспечения диверсификации экономики.

«В настоящее время в ненефтяном секторе Азербайджана две отрасли наиболее развиты. Это сельское хозяйство и туризм. Очевидно, что в сфере туризма сейчас наблюдается застой, и это естественно, так как все страны закрыли свои границы. Надеемся, что в скором времени этот застой будет преодолен», - сказал в заключение он.