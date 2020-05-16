Арзуман Абдулкеримов: Площадная брань радикальной оппозиции прекрасно раскрывает ее сущность

БАКУ /Trend/ - Представители радикальной оппозиции в ходе проведенной так называемым "Национальным советом" видеоконференции, осыпая друг друга площадной бранью, вновь показали свою истинную сущность.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель председателя партии "Ана Ветен" Арзуман Абдулкеримов.

Он сообщил, что в ходе видеоконференции радикальной оппозиции, которая транслировалась в прямом эфире, использовался уличный жаргон.

"Использование уличных бранных выражений, да еще в присутствии женщины, вновь показало их моральный облик. Хотя и сама женщина - Гюльтекин Гаджибейли вовсю использовала неподобающие даме, азербайджанской женщине жаргонные выражения. Несомненно, такое поведение представителей радикальной оппозиции не позволяет, да и никогда не позволит им объединиться. Поскольку, используя в общении нецензурную лексику, они не стесняются угрожать друг другу смертью", - сказал Абдулкеримов.

Он сообщил, что власть в Азербайджане настроилась на новую политическую конфигурацию - меняются лица, мышление, обновляются взгляды на будущее и управленческие модели.

"А в радикальной оппозиции все наоборот, наблюдается регресс. На протяжении многих лет среди них нет новых лиц, потому что называющие себя "классическими лидерами" оппозиции не создают условий для продвижения новых лиц, мешают становлению молодежи.

С помощью своих клеветников и групп нецензурного террора они препятствуют молодежи, не давая выдвигаться на передний план. В этом смысле радикальная оппозиция остается верной своему традиционному мышлению", - отметил Арзуман Абдулкеримов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Реадктор: Ровшан Гусейнов )