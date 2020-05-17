Фарид Шафиев: Глава правительства Армении целенаправленно исказил исторические факты

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев прокомментировал обвинения по поводу героизации фашизма в Азербайджане, озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном ходе видеоконференции 16 мая.

Как сообщает в воскресенье Trend, в своем комментарии Шафиев подчеркивает, что во время Второй мировой войны армяне, наряду с другими народами СССР, участвовали в борьбе против фашизма. По словам эксперта, Армения пытается выдвинуть обвинения касательно того, что Азербайджан, якобы, отрицает этот факт, что в корне неправильно.

«По поводу надуманных ответных обвинений в адрес Азербайджана необходимо подчеркнуть, что руководство страны, в частности Президент Ильхам Алиев выступил с заявлениями о героизации в Армении приспешника нацистов Гарегина Нжде. Это неопровержимый факт. В честь вышеупомянутого коллаборациониста в Ереване воздвигнут памятник.

Нжде выдвинул идею о том, что армянский народ –высшая раса, а это идентично нацистской идеологии.В основе разработанного Нжде в 1930 году концепции «цехакронизма» лежат расистские убеждения. Схожая идеология укоренилась и в современной Армении, что является частью политики по расширению территорий, фобии против тюрков, азербайджанцев, в том числе того, что армянский народ – высшая раса, и идей «Великой Армении» от моря до моря», - сказал Шафиев.

Он также коснулся того, что Никол Пашинян обвинил идеологического лидера АДР (1918-1920) Мамед Эмина Расулзаде в сотрудничестве с нацистами, и его героизации в Азербайджане.

«Здесь глава правительства Армении целенаправленно исказил исторические факты. Да, действительно, Мамед Эмин Расулзаде, как и все другие находящиеся в эмиграции государственные деятели советских республик, в годы Второй мировой войны совершил визит в Германию, однако отказался от сотрудничества с нацистами. Это довольно общеизвестный факт.

А что касается лиц, воевавших на стороне нацистской Германии, то в Азербайджане в их честь не воздвигаются памятники и они не героизируются.

Мнения, озвученные Николом Пашиняном, - попытка ввести в заблуждение, целенаправленно озвученная ложная информация», - добавил Фарид Шафиев.

(Текст: Турал Гараджаев)