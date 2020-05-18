Ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей экономики - верный приоритет руководства Азербайджана - российский эксперт

Политика 18 мая 2020 12:43 (UTC+04:00)
Ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей экономики - верный приоритет руководства Азербайджана - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество с ведущими мировыми корпорациями в сфере цифровых технологий имеет принципиальное значение для успешного развития Азербайджана.

Об этом сказал Trend в понедельник эксперт комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Савельев.

Напомним, что 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором данной компании Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства CISCO.

По словам эксперта, сотрудничество Азербайджана с компанией CISCO закономерное и естественное: "Ускоренное развитие несырьевых отраслей экономики, особенно высокотехнологичных, безусловно, верный приоритет руководства Азербайджана. Собственно, это и является главным содержанием этого сотрудничества и обозначает перспективы социально-экономического развития. В конечном счете, эффективность использования новых цифровых технологий будет определять конкурентоспособность государств уже в самом ближайшем будущем".

Савельев отметил, что логистика, транспорт являются исключительно важными сферами для Азербайджана, в том числе в силу его географического расположения на перекрестке транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг: "Очевидно, что использование цифровых технологий здесь просто жизненно необходимо и международно значимо. Поэтому сотрудничество с ведущими мировыми корпорациями в сфере цифровых технологий имеет принципиальное значение для успешного развития страны".

По его мнению, также неизбежной и необходимой частью перехода к новому технологическому укладу является возникновение глобальной концепции «Smart страна»: «Уже сейчас мировая экономика, финансовая, транспортная, информационная инфраструктура в значительной степени функционируют в киберпространстве. В дальнейшем, с развитием технологий, в частности с переходом на 5G, эти тенденции будут только нарастать. При этом, чем больше будет роль цифровых технологий, тем острее будут стоять вопросы кибербезопасности. Несанкционированные утечки государственной и корпоративной информации и личных данных, включая физиологические параметры, уже представляет собой одну из важнейших проблем. Ее решение возможно только в международном формате, вплоть до подписания необходимых обязательных международно-правовых документов и учреждения международной киберполиции. Бесконтрольное распространение цифрового управления без должного государственного и межгосударственного контроля крайне опасно».

Эксперт также считает, что для Азербайджана возрастет значение защиты от кибератак: «Впрочем, как и для всех государств, компаний и граждан по всему миру. Чем больше центр деловой, общественной, любой человеческой активности будет смещаться в цифровую область, тем больше будет попыток злоупотребить цифровыми возможностями. Поэтому вопросы кибербезопасности должны иметь приоритет, а меры по ее обеспечению – носить превентивный характер».

(Автор: Гусейн Сафаров)

Твиттер: @C8NTINENT

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Узбекистан передал Таджикистану партию автомобилей скорой помощи
Узбекистан передал Таджикистану партию автомобилей скорой помощи
Узбекистан отправил в Таджикистан гуманитарную помощь
Узбекистан отправил в Таджикистан гуманитарную помощь
Узбекистан начал импорт электроэнергии из Таджикистана за счет использования воды
Узбекистан начал импорт электроэнергии из Таджикистана за счет использования воды
Loading Bars
Лента новостей
Джаз онлайн - Тарана Махмудова и Эльбей Мамедзаде поддержат искусством Культура 13:03
ADY Express транспортирует на турецкий рынок продукцию крупных российских предприятий Экономика 13:00
Азербайджанский Prestij или Revolver – кто сильнее (ФОТО) Социум 12:56
Ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей экономики - верный приоритет руководства Азербайджана - российский эксперт Политика 12:43
В Азербайджане пенсионеры смогут переходить на иной вид трудовой пенсии Общество 12:42
FAO и Азербайджан успешно сотрудничают в области экологии Бизнес 12:34
В Азербайджане планируется увеличить производство табака Бизнес 12:30
В Словении разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек Европа 12:28
В Азербайджане вводится новое требование для работодателей Общество 12:27
В Южной Корее назвали случаи повторного заражения коронавирусом неопасными для окружающих Другие страны 12:24
Завершается ремонт на въезде на пр. Зии Буниятова в Баку (ФОТО) Общество 12:18
В Азербайджане в номера отелей после выезда постояльцев в течение 48 часов никто заселяться не будет Туризм 12:15
Обнародован объем экспорта картофеля из Дагестана в Туркменистан Туркменистан 12:13
В Азербайджане ряд лиц получит бессрочный статус инвалидности Общество 12:07
Одно прикосновение - тысяча ценностей! Об уникальном Музее хлеба в Агдаме и культурном наследии Лачина Культура 12:01
Амулсарский золотой рудник в Армении представляет серьезную угрозу для бассейна Каспийского моря Южный Кавказ 11:55
Курс сума вырос по отношению ко всем валютам, кроме казахского тенге Узбекистан 11:53
С начала года из Франции через порты Турции было перевезено свыше 1,5 млн. тонн грузов Турция 11:52
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 2762 Узбекистан 11:51
Обнародованы объемы перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции Турция 11:46
В Азербайджане расширяется охват населения адресной соцпомощью Общество 11:44
У берегов Калифорнии произошло сильное землетрясение США 11:42
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения в Агсуинском районе Политика 11:42
Японский Softbank отчитался о рекордном убытке почти в $9 млрд Другие страны 11:33
Сектор ИКТ в Азербайджане - одна из ведущих и динамично развивающихся отраслей экономики ИКТ 11:33
"Азербайджанская промышленная корпорация" о планах на текущий год Бизнес 11:33
В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно лишнюю часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом Общество 11:32
Обнародованы объёмы грузоперевозок из Турции в Азербайджан в январе-апреле 2020 года Турция 11:26
От мастера к ученикам – творчество Арифа Бабаева Культура 11:23
Во Франции после окончания карантина закрыли более 50 школ из-за новых случаев заражения Европа 11:21
Цены на азербайджанскую нефть по итогам прошлой недели Энергетика 11:17
Британский регулятор запросил чрезвычайные полномочия для борьбы со спекулянтами Европа 11:14
Обнародованы данные по сделкам на товарной бирже Туркменистана Бизнес 11:13
Туркменистан закупит медицинские вертолеты из России Бизнес 11:09
Привлеченные к учениям войска ВС Азербайджана направляются в районы оперативного предназначения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:08
Конкурс "Сохраним природу с любовью!" - Söz продлевает сроки Культура 10:59
В Армении за сутки выявили 351 случай заражения COVID-19 Армения 10:57
Процессы развития в Азербайджане создали благоприятную основу для укрепления сотрудничества и обмена опытом - политолог Политика 10:57
Китай резко увеличил импорт стали из Турции Турция 10:51
С начала года в Турции значительно сократились перевозки грузов авиатранспортом Турция 10:50
В реконструкцию оросительных систем Жамбылской области Казахстана вложат 24,7 млрд тенге Казахстан 10:49
В январе-апреле трудовая миграция из Турции в Казахстан значительно увеличилась Турция 10:46
МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 28-й годовщиной оккупации Арменией Лачинского района Политика 10:43
Представители Международной энергетической хартии и минэнерго Азербайджана обсудили совместную деятельность на 2020 год Энергетика 10:42
Трудовая миграция из Турции во Францию значительно сократилась Бизнес 10:41
ЕС и FAO объявили о выдаче грузинским фермерам грантов на создание ирригационных систем Грузия 10:35
Парламент Азербайджана рассмотрит законопроект о трансплантации органов Общество 10:19
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе ликвидированы полицейские спецпосты Общество 10:13
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 10:11
Czech Airlines объявила о возобновлении международных рейсов Европа 10:07
Саудовская Аравия и Кувейт приостанавливают добычу нефти в нейтральной зоне Арабские страны 09:59
Алматы-Баку. Весна. Евразийский союз искусства Культура 09:58
Парламентские комитеты Азербайджана проведут слушания по вопросу борьбы с торговлей людьми Политика 09:56
Нефть дорожает на 3-4% на надеждах на постепенное восстановление спроса Энергетика 09:55
Азербайджанская армия приступила к широкомасштабным оперативно-тактическим учениям Политика 09:46
18 мая - Международный День музеев под девизом "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность" Культура 09:42
Джек Ма покинет совет директоров Softbank Другие страны 09:33
В Южной Корее около 30% компаний могут сократить штат из-за пандемии Другие страны 09:31
В Шанхае выявлен первый с начала марта местный случай инфицирования коронавирусом Другие страны 09:28
Курс маната по отношению к мировым валютам на 18 мая Экономика 09:26
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:13
Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:59
Мы гордимся тем, что всегда видим Вас рядом с народом - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:58
Пассажиропоток в аэропорту Феникс на Хайнане за месяц вырос на 28% Транспорт 08:58
В самые трудные времена лидер находится рядом со своим народом, а гражданин – рядом со своим лидером - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:54
Таможня Новой Зеландии проведет расследование действий экипажа лайнера Ruby Princess Другие страны 08:52
Сегодня каждый гражданин абсолютно уверен, что Президент Азербайджана всегда с ним и всегда думает о нем - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:49
FAO реализует новый проект в Азербайджане Бизнес 08:44
В Вашингтоне не комментируют решение Пуэрто-Рико провести референдум о присоединении к США США 08:21
Не менее семи человек погибли при атаке на базу разведки в Афганистане Другие страны 08:07
Более 110 стран поддержали призыв Австралии расследовать причины пандемии Другие страны 07:55
Apple объявила об открытии почти ста магазинов в мире и о новом порядке их работы ИКТ 07:38
Румменигге выразил уверенность в том, что Нойер продлит контракт с "Баварией" Спорт 07:21
За сутки в материковом Китае выявлены семь новых активных случаев COVID-19 Другие страны 06:54
Уволенный генинспектор Госдепа США проверял, как Помпео обращался с подчиненными США 06:23
Глава ФРС США заявил, что ВВП страны во II квартале года может сократиться на 20-30% Финансы 05:56
ВОЗ сочла популярный метод борьбы с коронавирусом вредным и неэффективным В мире 05:38
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 Россия 05:19
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги Спорт 05:02
Трамп заявил о значительном снижении числа заражений коронавирусом в США США 04:44
Самолет канадских ВВС потерпел крушение, один человек погиб Другие страны 04:17
Американский гонщик Кевин Харвик выиграл первый этап NASCAR после возобновления серии Спорт 03:59
Ученые искусственно создали коронавирус В мире 03:44
Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии США 03:20
В Нью-Йорке пару кроссовок Майкла Джордана продали с аукциона за рекордные $560 тыс. США 03:01
Nissan возобновляет производство автомобилей на заводе в Петербурге Бизнес 02:44
Всемирная ассамблея здравоохранения обсудит борьбу с пандемией В мире 02:29
Цена нефти Brent поднялась выше $33 впервые с 13 апреля Энергетика 02:14
Службе гражданства и иммиграции США срочно нужно $1,2 млрд из-за спада доходов Финансы 01:57
В Испании продолжают ослаблять введенные из-за пандемии ограничения Европа 01:45
Письма благодарности Президенту: Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы Политика 01:32
Правительство Словении смягчило ограничения для пересекающих границы республики Европа 01:11
Али Хаменеи: Войска США будут вынуждены покинуть Ирак и Сирию Политика 00:39
Ракета с секретным американским космопланом стартовала с мыса Канаверал США 00:22
Исполняется 28 лет со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Китай направит 18 мая в Израиль делегацию для изучения обстоятельств смерти посла Другие страны 17 мая 23:54
Высота волн на Каспии достигла 4,2 метра Общество 17 мая 23:37
Семеду перейдет из "Барселоны" в "Ювентус" в обмен на Де Шильо, Пьянича и €25 млн Спорт 17 мая 23:31
В Москве за сутки умерли еще 77 человек с коронавирусом Россия 17 мая 23:16
В Нигерии задержан самолет британской авиакомпании Flair Aviation Другие страны 17 мая 23:11
Все новости