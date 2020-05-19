Милли Меджлис заслушал отчет о борьбе с торговлей людьми в Азербайджане
БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) был представлен отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о борьбе в данной сфере, проводимой в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.
Отчет представил Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор полиции Сейфулла Азимов.
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