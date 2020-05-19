Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обменялись поздравительными письмами

Политика 19 мая 2020 21:38 (UTC+04:00)
Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обменялись поздравительными письмами

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и его коллега - глава МИД Венесуэлы Хорхе Альберто Арреаса Монсеррат обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили во вторник Trend в МИД, в своем поздравительном письме Эльмар Мамедъяров поздравил коллегу Хорхе Альберто Арреасу Монсеррата по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венесуэлой.

В письме было отмечено, что отношения между двумя странами, сформировавшиеся в течение 25 лет в духе взаимопонимания и сотрудничества, создали крепкую основу для дальнейшего развития двусторонних связей между Азербайджаном и Венесуэлой. Также было подчеркнуто расширение в сравнительно короткие сроки дружественных связей между двумя странами, которые охватили многие сферы, в частности двусторонний политический диалог, сотрудничество в рамках таких международных организаций как ООН и Движение неприсоединения.

Отметив значимость многопрофильного и устойчивого сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, министр Эльмар Мамедъяров выразил признательность Венесуэле за ценную поддержку урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта согласно резолюциям ООН №№ 822, 853, 874, 884 от 1993 года, требующим немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных армянских войск, на основании принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана. Министр отметил, что надеется на скорейшее урегулирование конфликта на основании принципиальной позиции членов мирового сообщества.

В письме также отмечено, что Азербайджан придает особое значение Движению неприсоединения как многостороннему формату для дальнейшего углубления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Напомнив о Саммите глав государств и правительств Контактной группы Движения неприсоединения, проведенный по инициативе и под председательством Президента Ильхама Алиева на тему «Мы вместе против COVID-19», министр выразил уверенность в том, что будучи членом Тройки и недавно созданной Рабочей группы Движения неприсоединения, будут продолжены совместные усилия для укрепления роли и эффективности Движения против основных вызовов современного мира.

Затем министр Эльмар Мамедъяров выразил наилучшие пожелания и пожелал братскому народу Венесуэлы счастья, мира и благополучия.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Альберто Арреаса Монсеррат выразил министру Эльмару Мамедъярову искренние поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венесуэлой от имени Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мороса, народа Венесуэлы и лично от своего имени.

Глава МИД Венесуэлы отметил, что благодаря открытию в Баку дипломатического представительства в 2017 году, отношения между Венесуэлой и Азербайджаном, а также в целом со всей Центральной Азией вышли на новый уровень, что позволило укрепить и расширить дружественные связи как между двумя странами, так и в целом с регионом.

В завершение министр Хорхе Арреаса искренне пожалел народу Азербайджана процветания, благополучия и развития.

Напомним, что дипломатические связи между Азербайджаном и Венесуэлой были установлены 12 мая 1995 года.

(Текст: Турал Гараджаев)

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