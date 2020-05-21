Назначен первый заместитель генерального прокурора Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Эльчин Мамедов назначен первым заместителем генерального прокурора Азербайджана, сообщает в четверг Trend.
Он сменил Рустама Усубова, освобожденного от этой должности.
До этого Эльчин Мамедов работал прокурором Лянкяранского района.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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