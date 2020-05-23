Азербайджан имеет очевидные преимущества для проведения независимой внешней политики - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан имеет очевидные возможности и преимущества для проведения независимой внешней политики.

Об этом сказала Trend в псубботу профессор СПбГУ, доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина.

Согласно ее словам, внешняя политика – это индикатор суверенитета государства: «Проводя независимую внешнюю политику, можно демонстрировать суверенитет государства. При этом важно наладить взаимодействие с другими государствами, с которыми возможно решать сложные вопросы совместно. Азербайджан имеет очевидные возможности и преимущества для проведения такой политики. Во-первых, это географическое положение, дающее возможность участия в транспортировке и логистике углеводородов Каспийского моря. Здесь также нельзя не отметить позиции страны в Закавказье, что предоставляло ей возможность наращивать отношения с Турцией при сохранении и даже углублении связей с Москвой. В качестве примера приведем участие Азербайджана в ГУАМ и в Восточном партнерстве. Во-вторых, Азербайджан благодаря Каспийскому морю богат углеводородами, что автоматически делает его заметным игроком не только в регионе, но и в Евразии в целом. Это и обуславливает то, что Азербайджан успешно устанавливает партнерские отношения в рамках внешней политики. Кстати, интересно, что страна не подвергается критике, а ее успехи подчеркиваются как в Москвы и Брюсселе, так и Вашингтона и Анкаре».

Эксперт напомнила, что в настоящее время Азербайджан председательствует в двух организациях - Тюркском совете и Движении неприсоединения: «Любые международные организации – это площадки, на которых эффективнее всего устанавливать контакты, тем более, если речь идет о взаимодействии на культурной, религиозной, языковой основе, что делает, например, Тюркский совет успешной организацией. Известно, что Азербайджан сделал много для расширения числа участников Совета. А участие в Движении неприсоединения – это фактор, который вполне может указывать на суверенный статус и при этом свидетельствовать о стремлении страны к углублению партнерских отношений на платформе невмешательства во внутреннюю политику стран и взаимоуважения. Поэтому в данном случае Азербайджан стремится выступать надежным партнером для других участников этих организаций».

Говоря об энергетических и транспортно-логистических проектах, реализуемых Азербайджаном, Еремина отметила, что Баку всячески демонстрирует готовность участвовать в любых выгодных проектах, позволяющих ему наладить полноценное сотрудничество по всем направлениям: «А это значит, что вряд ли страна делает какой-то определённый акцент и выбирает только один проект. Одним из самых обсуждаемых стал проект Южного газового коридора, который позволяет Азербайджану укрепить позиции в регионе и в Европе. С учетом наращивания вложений в энергетику, можно сделать вывод, что это оправданное решение, оказавшее благоприятное воздействие на экономику страны в целом. Энергетика для Азербайджана – тот самый ключ, который открывает все двери».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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