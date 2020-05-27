Независимый Азербайджан укрепляет свои позиции — депутат Госдумы РФ

Политика 27 мая 2020 11:41 (UTC+04:00)
Независимый Азербайджан укрепляет свои позиции — депутат Госдумы РФ

БАКУ/Trend/ - Современный Азербайджан чётко проводит свою независимую линию, направленную на защиту суверенитета, уважая при этом интересы стран, с которыми он сотрудничает.

Об этом сказал Trend руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев.

Депутат отметил, что День республики – праздник, который отмечает Азербайджан в эти дни, стал отличным поводом для разговора о том, чего достигла страна в различных сферах жизни за годы своей независимости. По мнению Дмитрия Савельева, сегодня республика входит в число наиболее авторитетных и быстроразвивающихся государств мира: «Президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев, дипломат по образованию, неоднократно отмечал, что мир перестал быть однополярным, и поэтому стержнем внешней политики страны стал равноправный и миролюбивый диалог, направленный на сотрудничество. Современный Азербайджан чётко проводит свою независимую линию, направленную на защиту суверенитета, уважая при этом интересы стран, с которыми он сотрудничает. Республика не заискивает ни перед кем, не идёт на односторонние уступки и не стремится вступать в военные коалиции. Подобная принципиальная, но одновременно гибкая внешняя политика вызывает уважение мирового сообщества и повышает авторитет Азербайджана, к мнению которого прислушиваются при решении глобальных вопросов.

Хорошие отношения со всеми странами и участие в многосторонних форматах сотрудничества позволяют Азербайджану конструктивно взаимодействовать и с западными странами, и с исламским миром, входя во множество международных и региональных организаций. Тот факт, что Азербайджан во внешней политике соблюдает все нормы и принципы международного права, очень часто делает его посредником в конфликтных ситуациях, а многие государства выбирают Баку как площадку для ведения переговоров по спорным вопросам. Вносящий свой вклад в международную стабильность Азербайджан воспринимается сегодня в мире как экспортёр безопасности и очень надёжный партнёр».

Далее он добавил, что ежегодно в Азербайджане проводятся международные политические и общественно-культурные форумы, музыкальные фестивали и спортивные мероприятия: «Как выразился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, Баку «строит мосты между обществами и культурами». Содействуя построению цивилизованного диалога, республика своими инициативами объединяет мировое сообщество. Всё это касается и Совета сотрудничества тюркоязычных государств, где на текущий момент Азербайджан является председателем, и Движения неприсоединения, в котором республика председательствует с прошлого года. Очень важно отметить, что Баку предлагает эффективные пути преодоления разногласий между странами или решения самых актуальных для мирового сообщества вопросов. Так, возглавив Движение неприсоединения, Азербайджан уделяет внимание молодёжной политике, способствует разрешению социально-экономических проблем развивающихся стран в условиях мирового кризиса и проводит саммит «Мы вместе против COVID-19», посвящённый борьбе с коронавирусом. Ильхам Гейдарович убеждён: «В условиях, когда пандемия охватила весь мир, планета нуждается в солидарности и сотрудничестве». Таким образом, деятельность Азербайджана в международных структурах является логическим продолжением принципов его внешней политики».

За последние 15 лет экономика страны выросла более чем втрое, что является, по словам депутата, своеобразным мировым рекордом: «Азербайджан – одна из немногих стран мира, которые имеют положительное сальдо во внешнем товарообороте, а внешний долг государства составляет всего 20% ВВП. Неслучайно в рейтингах ведущих международных структур Азербайджан удостаивается передовых мест по многим критериям. Эффективный нефтегазовый сектор, индустриальная инфраструктура и современный агрокомплекс – вот основные составляющие успеха экономики Азербайджана, причём страна стремится к диверсификации, снижая из года в год свою зависимость от добычи энергоресурсов. Нефтяные доходы используются для развития ненефтяного сектора, производство в котором за I квартал текущего года выросло на 23%, поставив абсолютный рекорд. Естественно, что пандемия коронавируса окажет влияние на экономические показатели республики, как и во всех странах мира, однако это не отменяет огромного потенциала Азербайджана. Обладая уникальнейшим географическим положением, природными ресурсами и квалифицированными кадрами, республика останется благоприятным местом для реализации глобальных проектов и международных инвестиций».

Говоря об эффективности транспортно-логистических и энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном, Савельев подчеркнул, что энергетическая стратегия, заложенная ещё «Контрактом века» Гейдара Алиева, продолжает приносить полновесные плоды: «В ноябре 2019 года в торжественной обстановке прошло соединение с Европой трубопровода TANAP, потенциальная пропускная способность которого составляет 31 миллиард кубометров газа в год. Это делает Азербайджан государством, вносящим серьёзный вклад в энергетическую безопасность Европы, и расширяет географию его поставок энергоносителей. Однако для устойчивого развития в постнефтяную эпоху важна диверсификация экономики, поэтому значительные финансовые ресурсы республика эффективно инвестировала во внутреннюю и региональную транспортную инфраструктуру, соединяя континенты по маршрутам «Север-Юг» и «Восток-Запад». Если учесть строительство международных аэропортов, эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и ввод в строй Бакинского международного морского порта в Аляте, то становится очевидным: Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, стал эффективным транспортным и логистическим хабом на пространстве Евразии, получил статус надёжного гаранта перевозки транзитных грузов через свою территорию. Как бы ни менялись будущие приоритеты мировой экономики, региональные транспортные коридоры сохранят свою значимость для всемирной торговой системы навсегда».

По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Азербайджаном составил 3,2 миллиарда долларов, увеличившись на 27,4% по сравнению с 2018 годом, это, по мнению руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, один из самых высоких показателей динамики товарооборота среди стран, с которыми торгует Россия: «Такого успеха нам удалось добиться благодаря стратегическому партнёрству и реализации семи «дорожных карт», охватывающих самые важные сферы жизнедеятельности. Большой потенциал имеется в области электроэнергетики, где недавно произошло объединение энергосистем России и Азербайджана, а также в совместной нефтепереработке и производстве стройматериалов, причём такие предприятия нацелены не только на покрытие потребностей наших стран, но и на мировой экспорт. Даже в условиях пандемии коронавируса мы не изолировались друг от друга и не приостановили международные грузоперевозки, а это очень важно для торгово-экономического сотрудничества. Одним из самых важных факторов для укрепления взаимопонимания и развития двусторонних отношений являются личные контакты Президентов России и Азербайджана, что, несомненно, придаёт особую динамику партнёрству двух государств. Политическое взаимодействие в комплексе с ростом товарооборота и взаимными инвестициями сближают наши страны и, безусловно, ведут к росту благосостояния наших народов».

Автор: Гусейн Сафаров

Твиттер: @C8NTINENT

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