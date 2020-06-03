Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Москве

БАКУ /Trend/ - Парадный состав из 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны, на параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.

Делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостя.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)