Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Москве
БАКУ /Trend/ - Парадный состав из 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве.
Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны, на параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.
Делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостя.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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