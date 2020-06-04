ЕС готов поддержать Азербайджан в устранении последствий пандемии коронавируса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев провел встречу в формате видеоконференции с новым заместителем по политическим вопросам генсека Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

Как сообщили в четверг Trend в МИД, в ходе встречи замминистра Мамедгулиев поздравил Энрике Мора с новым назначением и выразил уверенность в том, что он внесет вклад в развитие отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Отметив значимость диалога Азербайджана с ЕС в сфере безопасности, замминистра подчеркнул эффективность и важность соответствующих встреч между делегациями сторон самого высокого уровня в Баку. Он поблагодарил ЕС за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и выразил уверенность в том, что эти принципы останутся в качестве основных в отношениях между ЕС и странами-партнерами, как и было подчеркнуто в Итоговом документе Совета министров иностранных дел ЕС от 12 мая 2020 года в связи с будущим Восточного партнерства, а также Верховным представителем Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Джозепом Боррелем на брифинге Совбеза ООН.

Энрике Мора с удовлетворением вспомнил визит в Азербайджан в составе испанской делегации в качестве представителя министерства иностранных дел, и поделился своими приятными впечатлениями. Мора сообщил, что Азербайджан является важным партнером ЕС в программе Восточного партнерства, страна вносит действенный вклад в региональную безопасность и стабильность. По его словам, обладая светскими ценностями, Азербайджан играет исключительную роль в развитии межкультурного диалога. Мора подчеркнул, что связи между ЕС и Азербайджаном, в частности, в сфере транспорта, имеют колоссальный потенциал. Представитель ЕС сообщил, что страна принимает эффективные меры в борьбе с пандемией COVID-19, и добавил, что ЕС готов поддержать Азербайджан в устранении последствий пандемии коронавируса.

Стороны также обменялись мнениями касательно продвижения переговоров по новому Двустороннему соглашению между Азербайджаном и Европейским союзом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)