Айдын Мирзазаде: Часть общества все еще несерьезно относится к необходимости использования защитных масок

БАКУ /Trend/ - Одним из основных способов предотвращения распространения коронавируса является использование медицинских масок.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что этому вопросу на государственном уровне уделяется особое внимание: "Для того, чтобы каждый смог приобрести маску, созданы все условия. Открытие в стране предприятия по производству масок, а также импорт масок из-за рубежа обусловливают их доступность в аптеках. Но, к сожалению, часть общества все еще несерьезно относится к необходимости использования защитных масок, не осознавая, что большинство инфицированных коронавирусом, это те, кто не носил маски. Также крайне важно в этом вопросе соблюдение социальной дистанции между людьми".

Депутат отметил, что в стране в последние дни регистрируется рост заболеваемости коронавирусом: "Используя маски, мы можем защитить от этого заболевания как себя, так и своих близких".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)