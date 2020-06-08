Джавид Османов: Представители т.н "Нацсовета" вновь показали, что общение между ними построено на сквернословии и оскорблениях

БАКУ /Trend/ - На видеокадрах с "заседания" группы под названием "Национальный совет", состоящей из предателей, в адрес азербайджанского народа в очередной раз прозвучали оскорбления, что, естественно, было встречено народом с чувством негодования.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

"Как известно, конструктивные оппозиционные партии идут на диалог с властью. Глава т.н. "Национального совета" Джамиль Гасанли в ходе этой встречи в грубой форме оскорбляет эти оппозиционные партии, не стесняясь называть их "тряпкой, которая не годится даже для того, чтобы чистить обувь". Это оскорбление в адрес представителей азербайджанского народа, и в целом является проявлением ненависти к народу. С другой стороны, те примеры, которые эти лица приводят друг другу, и то, что они оскорбляют представителей народа и смеются над ними, является проявлением исключительной невоспитанности. Тем самым они показывают, что их отношения между собой построены на оскорблениях и сквернословии, от чего они получают удовольствие. И это уже стало для них нормой. О какой "политической культуре" они после этого могут говорить?" - сказал Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)