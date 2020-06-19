Депутат Милли Меджлиса обратился к посольству Франции в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Хочу довести до вас с этой высокой трибуны протест азербайджанской общественности в связи со снятым в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и представленным на Каннский кинофестиваль фильмом Норы Мартиросян "Если ветер стихнет" (Si le vent tombe). Снятый на оккупированных землях Азербайджана фильм служит одной единственной цели - исказить историю, причины и суть конфликта. С особым чувством сожаления хочу отметить участие французской компании в создании этого фильма и представление его к показу на Каннском кинофестивале.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) сказал депутат Солтан Мамедов.

Он сказал, что эти и аналогичные инициативы не соответствуют нынешнему духу стремительно развивающихся азербайджано-французских отношений, дружественных связей между двумя народами, а также посреднической цели Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В частности, потому что обе страны придают большую значимость развитию взаимовыгодных отношений в экономической, политической, гуманитарной и культурной сферах.

"Хочу довести до вашего сведения, что посольство Азербайджана во Франции также выразило протест французским властям в связи с этим вопросом. Хочу отметить, что два региона Франции оказали финансовую и материально-техническую помощь в создании фильма. В то же время спонсорский партнер Каннского кинофестиваля - регион Provence Alpes Cote d'Azur также поддержал производство фильма. Хотел бы подчеркнуть, что эта деятельность противоречит принципам, определенным регулируемыми законодательством Франции правовыми рамками по правилам поведения и контроля территориальных единиц в международном сотрудничестве.

Как руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция обращаюсь к посольству Франции в Азербайджане, и приглашаю их выразить позицию в связи с данным вопросом. Ожидаю, что посольство разделит наше мнения по поводу того, что такие шаги противоречат духу дружественных отношений между народами Азербайджана и Франции, не служат укреплению взаимного доверия между сторонами конфликта, в неправильном свете выставляют историческую действительность, и уверен, что в ведомстве с пониманием воспримут озвученные мнения.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к депутатам, работникам киноиндустрии, творческим людям, СМИ Азербайджана, с призывом выражать свой протест в аналогичных случаях.

Твердо верю, что посвященные армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и другим такого рода спорными вопросам фильмы должны служить не искажению исторических фактов, тем самым усугубляя противоречия, а наоборот - созданию атмосферы мира и доверия", - добавил Солтан Мамедов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)