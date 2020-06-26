В Институте истории НАНА издана книга «Внешняя политика азербайджанского государства Сефевидов»

Политика 26 июня 2020 16:07 (UTC+04:00)
В Институте истории НАНА издана книга «Внешняя политика азербайджанского государства Сефевидов»

БАКУ /Trend/ - Институт истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) является главным центром мирового сефевидоведения. В научном учреждении углубленно изучаются все основные вопросы истории Сефевидской империи Азербайджана.

Согласно научно-исследовательскому плану института, на днях издана книга доктора исторических наук Тофика Наджафли «Внешняя политика азербайджанского государства Сефевидов (в историографии Турции)».

Научным редактором книги является выдающийся ученый-медиевист, академик Ягуб Махмудов.

Монография посвящена изучению состояния исследования внешней политики Сефевидского государства Азербайджана в историографии Турции.

Автор в своей работе исследовал состояние изучения в историографии Турции политических отношений между Сефевидскими и Османскими государствами в XVI веке - начале XVIII века, истории взаимоотношений Сефевидов с мамлюкским государством, Шейбанидами, Туркестанскими ханствами, Империей Великих Моголов, Великим княжеством Московским, грузинскими княжествами и европейскими странами с использованием источников того периода. Издание содержит богатые фактические материалы по истории внешней политики Сефевидского государства Азербайджана.

Монография, изданная решением ученого совета Института истории, предназначена для историков, студентов, изучающих историю внешней политики азербайджанского государства Сефевидов, а также для широкого круга читателей.

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