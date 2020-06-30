В Азербайджане прошли регистрацию еще 3 политические партии

БАКУ /Trend/ - В последние месяцы в министерстве юстиции Азербайджана регистрацию прошли четыре политические партии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минюста.

В ведомстве отметили, что было рассмотрено соответствие законодательству изменений в учредительных и других документах, представленных в минюст "Национальной партией единства", "Национальной демократической партией Азербайджана" и Партией «Аг» (ранее партия «Единый Азербайджан»), и осуществлена их регистрация. В связи с этим партиям выданы выписки из государственного реестра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)