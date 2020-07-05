PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 05.07.2020

Политика 5 июля 2020 19:00 (UTC+04:00)
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 05.07.2020

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет выпуск видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" от 05.07.2020.

Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah посвящен деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале АМИ Trend.

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