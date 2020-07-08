Шоу сплетен т.н. "Национального совета" продолжается (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В социальных сетях продолжается шоу сплетен т.н. "Национального совета".
На этот раз в своих беседах они стали препираться, сообщает в среду Trend.
На видеоконференции т.н."Национального совета" Рагим Гаджиев объявил Али Керимли "Расулзаде нашего времени", чему воспротивились Джамиль Гасанли и Видади Миркямал.
Члены т.н. "Национального совета", выступившие против восхваления друг друга, возразили, что, таким образом, они якобы "утрачивают ценности".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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