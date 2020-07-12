Азербайджан способен конкурировать с рядом других развитых стран - депутат

БАКУ /Trend/ - Цели ООН в области устойчивого развития представляют собой программу мирового значения, и Азербайджан гордится тем, что занял 54-е место из 166 стран по этому показателю.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, вопросы, поставленные на саммите лидеров в Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году, определяют общечеловеческие цели и задачи до 2030 года.

"Вкратце эти цели определяют три основные области: искоренение всех форм нищеты, меры по борьбе с неравенством и согласованные усилия по борьбе с глобальным изменением климата. Достижения Азербайджана в этой программе, которая продолжается уже 5 лет, являются отдельным опытом и показательными.

Первое направление, то есть искоренение нищеты, всегда было одним из приоритетов социальной политики в нашей стране, и мы достигли важных результатов ", - отметил Бабаоглу.

Депутат сказал, что Азербайджан сумел принять важные меры по другим показателям и в результате стал региональным лидером.

"По индексу неравенства наша страна достигла прогресса в отдельных важных областях, таких как здравоохранение, благосостояние, бедность, питание, чистая вода, чистая энергия, устойчивые города, правосудие и сильные институты. Здесь также речь идет о доступности вышеперечисленных услуг, об обеспечении их массовости и равенства.

Мы иногда называем это инклюзивным обществом, но, конечно, этот прогресс не произошел сам по себе. Поскольку всем известно, что для достижения прогресса по известным показателям необходимо время и важные и целенаправленные меры. Достижения Азербайджана за последние пять лет на самом деле являются результатом политики, начатой ​​17 лет назад.

Поэтому сравнительный анализ показывает, что Азербайджан является не только региональным лидером по индексу устойчивого развития, но и способен конкурировать с рядом других развитых стран. Несомненно, достигнутые показатели не являются окончательными, напротив, они являются прочной основой для достижения лучших результатов на следующем этапе", - сказал Бабаоглу.