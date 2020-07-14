Афет Гасанова: Очередная провокация Армении вновь потерпела фиаско, а азербайджанская армия дала достойный ответ противнику

БАКУ /Trend/ - 12 июля вооруженные силы Армении, вновь совершив провокацию, попытались захватить азербайджанские позиции и используя артиллерийские установки перейти в наступление в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Это очередная провокация, спланированная армянской стороной.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Она отметила, что совершением этой провокацией Армения преследовала ряд коварных целей: «Армения находится в трудном и безвыходном положении, как в международной плоскости, так и в связи со внутренними проблемами. События, происходящие в последнее время, дипломатические успехи Азербайджана серьезно беспокоят Армению. Все большее укрепление международных позиций Азербайджана, большая поддержка, которую получают на международной арене глобальные инициативы, выдвигаемые Президентом Ильхамом Алиевым, в частности, принятие по инициативе Азербайджана решения о проведении специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVİD-19, серьезно беспокоят армянское лобби, внешние проармянские круги, силы, недолюбливающие Азербайджан».

Депутат подчеркнула, что в последнее время Президент Ильхам Алиев, приводя веские доказательства, еще раз разоблачил перед мировой общественностью захватническую политику и фашистскую сущность Армении. На таких важных мероприятиях как Международный дискуссионный клуб «Валдай» и Мюнхенская конференция по безопасности, глава государства донес до внимания международного сообщества решительную позицию Азербайджана. В рамках этих мероприятий Президент Ильхам Алиев на основании исторических фактов разоблачил армянскую ложь, заявив, что Карабах - исторически исконная азербайджанская земля: "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак!"

Кроме того, принятие справедливых решений ведущими международными организациями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту поставило зарубежные проармянские круги и армянскую власть перед серьезными проблемами. С другой стороны, Армения переживает серьезный политический и социально-экономический кризис. Армянская власть утратила доверие народа. Серьезные социально-экономические проблемы, коррупция, большие проблемы в сфере борьбы с коронавирусом, нарушение прав и свобод человека, репрессии против политических оппонентов и ограничение свободы слова поставили власть Пашиняна в очень трудное положение. Поэтому преступная армянская власть, совершая провокации против Азербайджана, надеется перенаправить внимание международной общественности и в то же время снизить уровень напряженности в стране.

Но бездарная армянская власть не понимает, что, прибегая к таким провокациям, она создает гораздо более серьезную проблему для себя. Потому что в результате адекватных мер азербайджанской армии противнику был дан отпор, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Несмотря на то, что армянская сторона пытается скрыть потери, армяне в социальных сетях уже пишут о больших потерях в живой силе и военной технике, поднимается новая волна протеста против армянской власти. Очевидно, что очередная провокация Армении вновь потерпела фиаско, а азербайджанская армия дала достойный ответ противнику».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)