Хикмет Гаджиев: Кровь азербайджанских шехидов не останется на земле не отомщенной

БАКУ /Trend/ - Да смилостивится Аллах над нашими шехидами (Да примет Аллах шахаду наших бойцов)! Желаем исцеления нашим раненным военным.

Как сообщает Trend, об этом в интервью REAL TV сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сообщил, что сегодня под руководством Верховного главнокомандующего состоялось заседание Совета безопасности и соответствующие правительственные органы получили инструкции.

Сразу после инцидента, по указанию Президента Азербайджана, со стороны Азербайджанской Республики событиям немедленно была дана политическая и правовая оценка, происшедшее было расценено как акт агрессии и провокация, а вся ответственность была возложена на Армянскую Республику:

«То, что вооруженными силами Армении совершена провокация, это очевидно, потому что они внезапно, вероломно и трусливо атаковали азербайджанский пост с применением артиллерии, и в течение нескольких дней до этого на их позициях чувствовалось оживление.

В ответ вооруженные силы Азербайджана немедленно начали контратаки. Те же контрнаступательные меры продолжаются и сегодня. Кровь азербайджанских шехидов не останется на земле не отомщенной . Если у них и были определенные политические намерения, они и этого не смогли достичь.

Почему же вообще Армения прибегла к этим провокациям?

Президент Азербайджана на заседании Совета Безопасности, разъяснил данный факт как то, что армянская сторона хочет избежать политики ответственности за проводимую ею политику агрессии и оккупации, создать новые очаги конфликта и усилить напряженность в регионе.

Во-вторых, ситуация в самой Армении достаточно напряженная, а социально-экономическая и демографическая ситуация усложняется. В этом случае Армения пытается запутать общественное мнение, создавая образ иностранного врага и обостряя ситуацию.

Армения также попыталась привлечь к процессу различные политические организации, членами которых является».

Х.Гаджиев отметил, что армянская сторона совершив эту провокацию в ответ получила достойный отпор. Вооруженные силы Азербайджана дают ответные удары противнику в оперативной зоне.