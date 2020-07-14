Посол Азербайджана в России назвал провокацией со стороны Армении инцидент с применением артиллерии в Товузском районе

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы назвал провокацией действия Армении в Товузском районе 12 июля, где произошел артиллерийский обстрел. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает Trend.

«Если бы это случилось на Карабахском направлении — было бы еще понятно. Но инцидент произошел не рядом с Нагорным Карабахом, а на армяно-азербайджанской границе. Это явная провокация, потому что УАЗ – это не танк, можно было тут же позвонить, связаться по рации, есть локальная связь друг с другом, горячая линия. Почему же сразу началась атака из орудий на опорный пост азербайджанских пограничников, даже не войск Министерства обороны?» – задается вопросом посол.

С точки зрения Полада Бюльбюль оглы, «это делается, чтобы втянуть в конфликт ОДКБ и, прежде всего, Россию». «Потому что понятно, что у Азербайджана двусторонние партнерские, в том числе экономические отношения со всеми членами ОДКБ. Локальная задача – поднять ОДКБ, в первую очередь Россию, глобальная задача – создать по периметру России еще один очаг, который бы ее беспокоил», — пояснил он.

Посол подчеркнул, что Азербайджан представит в ОДКБ все нужные документы по инциденту. «Нам скрывать нечего. Наше дело правое. Стоит вопрос об оккупации армянской стороной азербайджанских территорий. Пока оккупация не прекратится, любые конфликты, любое развитие событий возможно», — отметил он.

По мнению Полада Бюльбюль оглы, «искать здесь правы или виноватых не нужно», так как «есть совершенно конкретные международные правовые документы, со стороны ПАСЕ и ОБСЕ, а также 4 резолюции Совета Безопасности ООН и резолюция Генассамблеи ООН, которая выражает мировое мнение».

«Пока наша земля оккупирована, никто никогда в Азербайджане не согласится с этим положением. И чем дольше оно тянется, тем опаснее ситуация», — заключил посол.

Вооруженное столкновение на границе между Арменией и Азербайджаном продолжается. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Насколько я знаю, там не происходит ничего хорошего. Продолжается стрельба с армянской стороны, очень активная. Стреляют по мирным селам. Естественно, наша армия будет активно противодействовать этому», — заявил он.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов , прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.