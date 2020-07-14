В направлении Товузского района идут ожесточенные бои

БАКУ /Trend/ - В ночь с 13 на 14 июля и утром продолжились ожесточенные бои на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В результате ответных мер, предпринятых нашими подразделениями в ходе боевых действий, противник, неся многочисленные потери, был вынужден отступить.

Находившейся в ходе боевых действий на передней линии обороны, генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглы героически погиб.

Нижеперечисленные военнослужащие азербайджанской армии также погибли при отражении атаки противника:

- полковник Мирзоев Ильгар Анзор оглы;

- майор Ахмедов Намиг Хаджан оглы;

- майор Новрузов Анар Гюльверди оглы;

- гизир Зейналлы Ильгар Аяз оглы;

- гизир Бабаев Яшар Васиф оглы;

- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Мустафазаде Эльчин Ариф оглы.

Руководство министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения. Аллах ряхмят елясин!

Есть также раненые в боях. Им немедленно была оказана медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает.

В результате ответных мер, предпринятых для отражения ударов противника, были уничтожены военная техника различного назначения, боевые средства, командный пункт, резервы в глубине обороны и сотни военнослужащих врага.

В настоящее время ситуация на этом направлении остается напряженной, идут ожесточенные бои. Противник также подвергает обстрелу мирное население и наши населенные пункты.

Ответные действия, предпринимаемые для отражения атак противника, продолжаются.

Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

(Текст: Кямаля Сеидова.)