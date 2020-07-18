В Будапеште прошел массовый митинг против армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В центре Будапешта на Площади героев состоялась массовая акция наших соотечественников.

Как передает Trend, инициированный совместно Венгеро-азербайджанским обществом "Гардашлыг", Азербайджано-венгерским союзом молодежи (AHYU) и открытым недавно в Будапеште Домом Азербайджана митинг сплотил в этой центральной части города на Дунае не менее 200 человек.

Собравшиеся скандировали лозунги "Остановите армянскую агрессию", "Карабах - это Азербайджан!", "Армения игнорирует международное право", "Верховный Главнокомандующий, мы твои солдаты!". В руках собравшихся развевались азербайджанские, турецкие, венгерские флаги, а также транспаранты, осуждающие поведение Армении в регионе.

Среди участников были и представители других диаспор, в частности турецкой, казахской, боснийской.

Митинг прошел без инцидентов и провокаций со стороны армян, которые растерянно стояли в стороне и беспомощно наблюдали, как их страну выводят на "чистую воду" и разоблачают ложь о ее "исторической особенности" и "богоизбранности". Впрочем, не дремала и славная венгерская полиция, готовая в любой момент предотвратить любую провокацию и не допустить подлых действий со стороны армян наподобие тех, что были зафиксированы в ходе прошедших на днях в Варшаве и Лондоне акций.