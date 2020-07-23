Еврейская община Болгарии распространила заявление в связи с последней провокацией Армении

БАКУ /Trend/ - Сионистская Федерация Болгарии выступила с заявлением в связи с военной провокацией, совершенной вооруженными силами Армении в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, сообщает в четверг Trend.

В заявлении говорится, что позиция Сионистской Федерации Болгарии отражает позицию евреев и представителей других национальностей, выступающих против агрессии и угнетения, ратующих за демократию, права человека, поддерживающих суверенитет и достоинство всех народов.

В документе выражена обеспокоенность последним актом насилия в отношении суверенных территорий Азербайджана, нападения ВС Армении на Азербайджан в Товузском направлении, в результате которого погибли 12 азербайджанских военнослужащих и один мирный житель Азербайджана.

«Глубоко обеспокоенные последними провокациями Армении на границе с Азербайджаном, мы, Сионистская Федерация Болгарии, требуем немедленного прекращения всех военных операций и вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Обострение борьбы в регионе в последние дни – результат того, что международное сообщество не может повлиять на решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Армения нарушила международное гуманитарное право, продемонстрировав неуважение к миру и стабильности в регионе.

Мы, Сионистская Федерация Болгарии, требуем незамедлительного прекращения всех военных операций и вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий. С нетерпением ждем окончания армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ», - отмечается в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)