При Президенте Ильхаме Алиеве в видеоформате состоялось совещание, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве 23 июля в видеоформате состоялось совещание, посвященное состоянию водного хозяйства.
Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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При Президенте Ильхаме Алиеве в видеоформате состоялось совещание, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО)
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