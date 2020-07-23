Завотделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с председателем партии "Вахдат"

БАКУ /Trend/ - Между заведующим отделом Администрации Президента Азербайджана Адалятом Велиевым и председателем партии "Вахдат" Таиром Керимли 23 июля состоялась встреча.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно военной провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении в направлении Товузского района государственной границы, мероприятий, осуществленные Азербайджаном в области борьбы с пандемией в стране и на международном уровне, а также борьбы с коррупцией, вопросов усовершенствования законодательства.

Завотделом Администрации Президента Азербайджана подчеркнул, что провокация, совершенная армянской стороной в направлении Товузского района государственной границы начиная с 12 июля, является очередным вероломным шагом этой страны. Адалят Велиев довел до сведения собеседника, что неотложными и адекватными ответными мерами армянской стороне был нанесен ответный сокрушительный удар. Было отмечено, что такие провокации являются проявлением коварной политики нынешнего руководства Армении, и рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

Он также отметил, что по инициативе Президента Азербайджана сегодня проводятся саммиты ведущих международных организаций, призывы главы азербайджанского государства, направленные на объединение усилий в борьбе с пандемией, высоко оцениваются подавляющим большинством глав мировых государств. Было подчеркнуто, что Президент Ильхам Алиев 20 июля подписал распоряжение о мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела ВС Армении Товузского района Азербайджана

Председатель партии "Вахдат" Таир Керимли отметил, что формирование новой политической конфигурации страны с целью укрепления политических отношений достойно похвалы. По его словам, регулярная работа руководства страны с политическими партиями, налаженное конструктивное сотрудничество, тот факт, что представители оппозиционных партий представлены в руководстве Милли Меджлиса (парламент), а также в руководстве комитетов и комиссий парламента, являются крайне позитивным фактом и проявлением становления новой политической культуры в Азербайджане. В этой связи Таир Керимли особо подчеркнул значимость видеоконференции, проведенной с участием руководителей и членов политических партий, представленных в Милли Меджлисе.

В ходе встречи также были обсуждены такие вопросы, как продолжение мероприятий в направлении развития политической системы в стране, расширение диалога между партиями, усовершенствования законодательства в связи с политическими партиями.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)