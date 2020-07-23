Состоялась видеоконференция с участием волонтеров азербайджанской диаспоры

БАКУ /Trend/ - По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой состоялась видеоконференция с волонтерами азербайджанской диаспоры. На мероприятии приняли участие 50 молодых людей, представляющих волонтеров диаспоры Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в Госкомитете, председатель государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, приветствовал волонтеров и предоставил подробную информацию о ситуации, сложившейся в связи с непрекращающимися военными провокациями, совершаемыми Арменией, о сокрушительных ударах, нанесенных армянской стороне вооруженными силами Азербайджана, и о том, что кровь наших шехидов не осталась не отомщенной.

Он обратил внимание на пропаганду реалий карабахского конфликта соотечественниками живущими в США, Германии, Австрии, Нидерландах, Турции, Украине, Израиле, Венгрии, Грузии, Испании, Италии, Франции, России и в других странах, и организацию акций в знак протеста очередным военным провокациям, совершенным Арменией в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Глава комитета отметил, что в этот сложный период в истории нашего независимого государства, наша самоотверженная молодежь демонстрирует патриотизм и преданность Родине как на передовой, так и в тылу. В этом контексте был позитивно оценен тот факт, что волонтеры диаспоры вместе с патриотической молодежью как внутри страны, так и далеко за ее пределами, используя хештеги #KarabakhisAzerbaijan, #Karabakh, #StopArmenianAggression в социальных медиа и интернет-ресурсах, делятся многочисленными публикациями об истинных реалиях, связанных с Нагорным Карабахом, зверствах, учиненных армянами в Карабахе и на прилегающих территориях, о провокациях, которые совершаются армянами на линии фронта.

В ходе обсуждений волонтеры подробно рассказали о работе, проделанной в связи с YouTube каналом "Карабах - это Азербайджан!".

(Текст: Турал Гараджаев)