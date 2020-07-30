Имеют ли продажные клоуны право говорить о патриотизме? - (Видеопроект)

Политика 30 июля 2020 13:36 (UTC+04:00)
Имеют ли продажные клоуны право говорить о патриотизме? - (Видеопроект)

Информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".

Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.

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